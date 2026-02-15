Лучшие триллеры и детективы 2026 — подборка из 3 свежих новинок

Главная героиня фильма "Горничная". Кадр из видео

Новый 2026 год уже успел заинтриговать новинками в мире кино. Среди громких кинопремьер триллеры и детективы, которые играют не только на страхе, но и на психологическом напряжении.

Новини.LIVE собрали три премьеры, о которых уже говорят и небезосновательно.

3 лучшие детективные триллеры 2026 года

"Служанка"

Милли получает работу, которую можно было бы назвать билетом в новую жизнь: роскошный дом, обеспеченная семья, крыша над головой. Но очень быстро становится понятно, что в этом поместье что-то не так. Улыбки здесь довольно натянутые, забота имеет второе дно, а тишина иногда пугает.

Фильм медленно, но уверенно затягивает в ловушку. Здесь нет резких скримеров — вместо них постоянное ощущение, что Милли вот-вот перейдет черту, из которой нет возврата. И самое страшное здесь далеко не тайны хозяев, а то, как легко героиня начинает оправдывать происходящее.

"Одинокий"

Майкл Мейсон давно предпочел молчание людям. Он живет один на отдаленном шотландском острове, в старой хижине, где прошлое кажется приглушенным шумом ветра и моря. Но мир заканчивается, когда Майкл спасает девушку по имени Джесси.

Этот поступок запускает цепочку событий, к которым он не был готов. На острове появляются вооруженные люди, и правительственные структуры начинают настоящую охоту. То, от чего Майкл бежал годами, находит его снова. Его прошлое, которое он тщательно скрывал, оказывается гораздо опаснее, чем казалось.

"Крик 7"

Сидни Прескотт снова вынуждена вернуться туда, куда никогда не хотела. Новый убийца выбирает ее семью, и на этот раз ставки значительно выше, ведь под ударом оказалась дочь. Фильм не просто продолжает франшизу, а ставит вопрос: возможно ли вырваться из истории, которая преследует всю жизнь?

