Найкращі трилери та детективи 2026 — добірка з 3 свіжих новинок

Новий 2026 рік уже встиг заінтригувати новинками у світі кіно. Серед гучних кінопрем'єр трилери й детективи, які грають не лише на страху, а й на психологічній напрузі.

Новини.LIVE зібрали три прем'єри, про які вже говорять і небезпідставно.

3 кращі детективні трилери 2026 року

"Служниця"

Міллі отримує роботу, яку можна було б назвати квитком у нове життя: розкішний дім, забезпечена родина, дах над головою. Але дуже швидко стає зрозуміло, що у цьому маєтку щось не так. Усмішки тут досить натягнуті, турбота має друге дно, а тиша інколи лякає.

Фільм повільно, але впевнено затягує у пастку. Тут немає різких скримерів — замість них постійне відчуття, що Міллі ось-ось перейде межу, з якої немає повернення. І найстрашніше тут далеко не таємниці господарів, а те, як легко героїня починає виправдовувати те, що відбувається.

"Самотник"

Майкл Мейсон давно обрав тишу замість людей. Він живе сам на віддаленому шотландському острові, у старій лачузі, де минуле здається приглушеним шумом вітру й моря. Та спокій закінчується в момент, коли Майкл рятує дівчинку на ім’я Джессі.

Цей вчинок запускає ланцюг подій, до яких він не був готовий. На острові з’являються озброєні люди, а державні структури починають справжнє полювання. Те, від чого Майкл тікав роками, знаходить його знову. Його минуле, яке він ретельно ховав, виявляється набагато небезпечнішим, ніж здавалось.

"Крик 7"

Сидні Прескотт знову змушена повернутися туди, куди ніколи не хотіла. Новий убивця обирає її родину, і цього разу ставки значно вищі, адже під ударом опинилась донька. Фільм не просто продовжує франшизу, а ставить питання: чи можливо вирватися з історії, яка переслідує все життя?

