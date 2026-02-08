Відео
Головна Кіно 3 нові серіали від Netflix, які змусять забути про все на світі

3 нові серіали від Netflix, які змусять забути про все на світі

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 12:10
3 нові серіали на Netflix, що б'ють усі рекорди — залиште справи на потім
Герої серіалу "Зниклий". Фото: кадр з відео

У 2026 році Netflix пропонує нові картини для перегляду. Мова піде про серіали, що вийшли в лютому, і які, можливо, захочеться навіть передивитись не один раз. 

Новини.LIVE розповість більше про нові історії від Netflix, що не відпускають до останньої серії.

Нові серіали від Netflix 2026 року

"Зниклий"

Подорож Францією перетворюється на кошмар, коли кохана людина головної героїні раптово зникає. Еліс Монро їде потягом до Арля разом із Томом Паркером, аже виходить з вагона вона вже сама. Поліція не поспішає допомагати, а її самостійні пошуки з часом стають небезпечними. Більш того, кожен новий факт, який вона зʼясовує, змушує сумніватися — чи справді вона знала того, з ким подорожувала. Серіал складається з чотирьох серій, перша вийшла 1 лютого 2026 року.

"Демасковані"

Два колишні шпигуни намагаються жити "нормальним" життям. Але минуле раптово повертається в їх життя. Тут не романтизують роботу спецслужб — головна напруга виникає не в погонях чи бійках, а в розмовах, які роками відкладали. Усі шість серій стали доступні 5 лютого 2026 року.

"Передмістя"

Молоде подружжя переїжджає до району, де чоловік провів дитинство. На перший погляд, спокійні вулиці, доглянуті будинки й привітні сусіди. Але дуже швидко стає зрозуміло, що тут надто багато таємниць і надто мало щирості. Погрози, дивні знаки уваги й старі сімейні секрети поступово руйнують ілюзію безпеки. Прем’єра серіалу у світі відбудеться 8 лютого 2026 року.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
