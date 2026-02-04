Що подивитися на Netflix — 3 нові серіали, що затягують з першої серії

Герої фільму "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів". Кадр з відео

Платформа Netflix пропонує безліч цікавих серіалів і фільмів, але серед них є кілька стрічок, які дійсно зможуть втримати увагу своїми історіями. Мова піде про три серіали, що точно захоплять кожного.

Новини.LIVE розповість про ці серіали більше.

Реклама

Читайте також:

3 серіали від Netflix, про які говорять усі

"Ти"

Джо працює в книгарні і вважає, що може зрозуміти будь-яку людину по книгах, які вона читає. Коли він зустрічає Гвен, його цікавість згодом стає нав’язливою. Спершу Джо просто стежить за нею в соцмережах, потім за її життям у реальному світі. Факт, що у Гвен є коханець, його не зупиняє, і він починає будувати власну ідеальну картину їхнього спільного життя.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Ця кримінальна драма заснована на реальних подіях і розповідає про братів Менендес, які вбили своїх батьків у Беверлі-Гіллз у 1989 році. Після трагедії вся родина опиняється під прицілом підозр. Ерік і Лайл намагаються бути нормальними, але їхня поведінка надто підозріла. Згодом Ерік ще звертається до психотерапевта, і в процесі сеансів розкриваються моторошні сімейні таємниці. Слідчі й прокурори починають збирати факти, які поступово змінюють картину злочину.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна"

Історія Еда Ґіна лякає навіть досвідчених шанувальників кримінальних драм. Його дитинство під владою суворої матері сформувало глибоку ненависть до жінок, що згодом перетворилася на жорстокі вбивства і канібалізм. Ед вбивав тих, хто не підкорявся його уявленим правилам, вирізав частини тіл і навіть зберігав їх як сувеніри. У своїх розповідях він виправдовується тим, що його змушувала до цього мати.

Раніше ми писали про те, які фільми на Netflix сподобаються найвибагливішим кіноманам.

Також ми повідомляли, який серіал від Netflix не дасть вам заснути, поки ви його не додивитесь.