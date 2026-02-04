Відео
Не відірватися — 3 серіали від Netflix, які можна подивитися за ніч

Не відірватися — 3 серіали від Netflix, які можна подивитися за ніч

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 17:14
Що подивитися на Netflix — 3 нові серіали, що затягують з першої серії
Герої фільму "Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів". Кадр з відео

Платформа Netflix пропонує безліч цікавих серіалів і фільмів, але серед них є кілька стрічок, які дійсно зможуть втримати увагу своїми історіями. Мова піде про три серіали, що точно захоплять кожного.

Новини.LIVE розповість про ці серіали більше.

Читайте також:

3 серіали від Netflix, про які говорять усі

"Ти"

Джо працює в книгарні і вважає, що може зрозуміти будь-яку людину по книгах, які вона читає. Коли він зустрічає Гвен, його цікавість згодом стає нав’язливою. Спершу Джо просто стежить за нею в соцмережах, потім за її життям у реальному світі. Факт, що у Гвен є коханець, його не зупиняє, і він починає будувати власну ідеальну картину їхнього спільного життя.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Ця кримінальна драма заснована на реальних подіях і розповідає про братів Менендес, які вбили своїх батьків у Беверлі-Гіллз у 1989 році. Після трагедії вся родина опиняється під прицілом підозр. Ерік і Лайл намагаються бути нормальними, але їхня поведінка надто підозріла. Згодом Ерік ще звертається до психотерапевта, і в процесі сеансів розкриваються моторошні сімейні таємниці. Слідчі й прокурори починають збирати факти, які поступово змінюють картину злочину. 

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна"

Історія Еда Ґіна лякає навіть досвідчених шанувальників кримінальних драм. Його дитинство під владою суворої матері сформувало глибоку ненависть до жінок, що згодом перетворилася на жорстокі вбивства і канібалізм. Ед вбивав тих, хто не підкорявся його уявленим правилам, вирізав частини тіл і навіть зберігав їх як сувеніри. У своїх розповідях він виправдовується тим, що його змушувала до цього мати. 

фільм серіал Netflix трилери детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
