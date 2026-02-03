3 мультфільми від Netflix, що будуть цікаві і дорослим — легендарні історії

Кадр з фільму "Мітчелли супроти Машин". Скриншот з YouTube

Стрімінговий сервіс Netflix давно перестав бути просто місцем для перегляду мультиків для дітей. Тут можна знайти анімації, які ставлять важливі запитання про життя, стосунки та пошук себе.

Новини.LIVE зібрали три фільми, що точно залишають слід у думках навіть після фінальних титрів.

"Мітчелли супроти машин"

Кеті мріє про коледж і про те, щоб знімати власні фільми, але батьки сприймають її захоплення з скепсисом. Перед її від'їздом родина вирушає у довгу подорож, яка мала б стати символічним прощанням. Але несподівано світ охоплює повстання техніки: смартфони, роботи, навіть дрони починають боротися проти людей. Сімейні сварки на тлі хаосу мають і смішний, і драматичний вигляд одночасно.

"Душа"

Джо Гарднер живе музикою і мріє про великий концерт, але доля підкидає йому зовсім інший шлях. Потрапивши у світ душ, він знайомиться з номером 22 — душею, яка ніяк не може зрозуміти, що їй до вподоби в житті. Через їхню взаємодію Джо починає переосмислювати власні прагнення і сенс того, чого ми прагнемо найбільше.

"Морське чудовисько"

Джейкоб — мисливець на морських монстрів, який звик покладатися тільки на себе. Та одного разу на його шляху з’являється Мейсі, молода дівчина з незвичайним баченням світу. Разом вони вирушають у незвідані води, де зустрічають істот, яких ніхто раніше не бачив. Їхня подорож змінює не тільки світ навколо, а й самих героїв: вони вчаться довіряти, бачити красу там, де її ніхто не очікує, і знаходити друзів у найнесподіваніших місцях.

