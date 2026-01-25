Відео
Кіно 4 фільми для батьків з дітьми — ідеальні для сімейного перегляду

4 фільми для батьків з дітьми — ідеальні для сімейного перегляду

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 14:56
Що подивитися з дитиною — 4 сімейні фільми для спільного вечора
Головні герої фільму "Пригоди Паддінгтона". Фото: кадр з відео

Якщо ви шукаєте цікаві фільми для перегляду разом з дітьми, ця добірка — те, що треба. Ці стрічки надихають, повертають віру в добро та веселять.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі фільми для перегляду з дітьми

"Король Лев" (2019)

Події фільму відбуваються у далекій африканській савані. У короля, мудрого лева Муфаси, народжується син Сімба. Батько неймовірно радіє такій звістці. Однак народження спадкоємця до душі не всім. Заздрісний брат Муфаси прагне захопити престол та втілює свій жахливий план у реальність.

"Як приборкати дракона" (2025)

Вікінги з острова Туп століттями ведуть запеклу боротьбу з драконами. Однак молодий син вождя на ім'я Гикавка замість традиційного вбивства обирає дружбу. Він починає товаришувати з найнебезпечнішим із драконів — Нічною Люттю, якого називає Беззубиком. Це змінює життя усього племені.

"Хроніки Нарнії" (2005)

Четверо дітей їдуть у гості до старого друга родини. В будинку професора головні герої знаходять таємничу шафу. Вона відкриває вхід у казкову країну. Там мешкають фантастичні істоти, люди і тварини. Однак Нарнія перебуває під владою злої Чаклунки, через яку там — вічна зима. Діти вирішують допомогти жителям країни.

"Пригоди Паддінгтона" (2014)

Ведмедик Паддінгтон прагне покинути дрімучі ліси Перу та потрапити до Лондона. Він хоче побачити на власні очі країну, про яку так багато чув. Крім того, Паддінгтон прагне знайти справжню люблячу родину. Перед ведмедиком відкривається довгий шлях пригод.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми 2025 року визнані найкращими. Ці стрічки високо оцінили глядачі.

Також ми розповідали про три кращі екранізації книг. Ці фільми стали культовими.

діти мультфільми батьки добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
