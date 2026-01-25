Что посмотреть с ребенком — 4 семейных фильма для совместного вечера

Главные герои фильма "Приключения Паддингтона". Фото: кадр из видео

Если вы ищете интересные фильмы для просмотра вместе с детьми, эта подборка — то, что нужно. Эти ленты вдохновляют, возвращают веру в добро и веселят.

Лучшие фильмы для просмотра с детьми

"Король Лев" (2019)

События фильма происходят в далекой африканской саванне. У короля, мудрого льва Муфасы, рождается сын Симба. Отец невероятно радуется такому известию. Однако рождение наследника по душе не всем. Завистливый брат Муфасы стремится захватить престол и воплощает свой ужасный план в реальность.

"Как укротить дракона" (2025)

Викинги с острова Туп веками ведут ожесточенную борьбу с драконами. Однако молодой сын вождя по имени Икавка вместо традиционного убийства выбирает дружбу. Он начинает дружить с самым опасным из драконов — Ночной Люттю, которого называет Беззубиком. Это меняет жизнь всего племени.

"Хроники Нарнии" (2005)

Четверо детей едут в гости к старому другу семьи. В доме профессора главные герои находят таинственный шкаф. Он открывает вход в сказочную страну. Там обитают фантастические существа, люди и животные. Однако Нарния находится под властью злой Колдуньи, из-за которой там — вечная зима. Дети решают помочь жителям страны.

"Приключения Паддингтона" (2014)

Мишка Паддингтон стремится покинуть дремучие леса Перу и попасть в Лондон. Он хочет увидеть собственными глазами страну, о которой так много слышал. Кроме того, Паддингтон стремится найти настоящую любящую семью. Перед мишкой открывается долгий путь приключений.

