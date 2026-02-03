Видео
Україна
Больше чем анимация — 3 шедевра Netflix, что разобьют вам сердце

Больше чем анимация — 3 шедевра Netflix, что разобьют вам сердце

Дата публикации 3 февраля 2026 19:09
3 мультфильма от Netflix, что будут интересны и взрослым — легендарные истории
Кадр из фильма "Митчеллы против Машин". Скриншот с YouTube

Стриминговый сервис Netflix давно перестал быть просто местом для просмотра мультиков для детей. Здесь можно найти анимации, которые задают важные вопросы о жизни, отношениях и поиске себя.

Новини.LIVE собрали три фильма, которые точно оставляют след в мыслях даже после финальных титров.

Легендарные мультфильмы от Netflix

"Митчеллы против машин"

Кэти мечтает о колледже и о том, чтобы снимать собственные фильмы, но родители воспринимают ее увлечение со скепсисом. Перед ее отъездом семья отправляется в долгое путешествие, которое должно было бы стать символическим прощанием. Но неожиданно мир охватывает восстание техники: смартфоны, роботы, даже дроны начинают бороться против людей. Семейные ссоры на фоне хаоса выглядят и смешно, и драматично одновременно.

"Душа"

Джо Гарднер живет музыкой и мечтает о большом концерте, но судьба подбрасывает ему совсем другой путь. Попав в мир душ, он знакомится с номером 22 — душой, которая никак не может понять, что ей нравится в жизни. Через их взаимодействие Джо начинает переосмысливать собственные стремления и смысл того, чего мы хотим больше всего.

"Морское чудовище"

Джейкоб — охотник на морских монстров, который привык полагаться только на себя. Но однажды на его пути появляется Мэйси, молодая девушка с необычным видением мира. Вместе они отправляются в неизведанные воды, где встречают существ, которых никто раньше не видел. Их путешествие меняет не только мир вокруг, но и самих героев: они учатся доверять, видеть красоту там, где ее никто не ожидает, и находить друзей в самых неожиданных местах.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
