Україна
Не оторваться — 3 сериала Netflix, что можно посмотреть за ночь

Не оторваться — 3 сериала Netflix, что можно посмотреть за ночь

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:14
Что посмотреть на Netflix — 3 новых сериала, что затягивают с первой серии
Герои фильма "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов". Кадр из видео

Платформа Netflix предлагает множество интересных сериалов и фильмов, но среди них есть несколько лент, которые действительно смогут удержать внимание своими историями. Речь пойдет о трех сериалах, которые точно захватят каждого.

Новини.LIVE расскажет об этих сериалах больше.

Читайте также:

3 сериала от Netflix, о которых говорят все

"Ты"

Джо работает в книжном магазине и считает, что может понять любого человека по книгам, которые он читает. Когда он встречает Гвен, его любопытство со временем становится навязчивым. Сперва Джо просто следит за ней в соцсетях, потом за ее жизнью в реальном мире. Факт, что у Гвен есть любовник, его не останавливает, и он начинает строить собственную идеальную картину их совместной жизни.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Эта криминальная драма основана на реальных событиях и рассказывает о братьях Менендес, которые убили своих родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году. После трагедии вся семья оказывается под прицелом подозрений. Эрик и Лайл пытаются быть нормальными, но их поведение слишком подозрительное. Затем Эрик обращается к психотерапевту, и в процессе сеансов раскрываются жуткие семейные тайны. Следователи и прокуроры начинают собирать факты, которые постепенно меняют картину преступления.

"Чудовище: История Эда Гина"

История Эда Гина пугает даже искушенных поклонников криминальных драм. Его детство под властью суровой матери сформировало глубокую ненависть к женщинам, которая впоследствии превратилась в жестокие убийства и каннибализм. Эд убивал тех, кто не подчинялся его воображаемым правилам, вырезал части тел и даже хранил их как сувениры. В своих рассказах он оправдывается тем, что его вынуждала к этому мать.

Ранее мы писали о том, какие фильмы на Netflix понравятся самым требовательным киноманам.

Также мы сообщали, какой сериал от Netflix не даст вам заснуть, пока вы его не досмотрите.

кино сериал Netflix триллеры детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
