Что посмотреть на Netflix — 3 новых сериала, что затягивают с первой серии

Платформа Netflix предлагает множество интересных сериалов и фильмов, но среди них есть несколько лент, которые действительно смогут удержать внимание своими историями. Речь пойдет о трех сериалах, которые точно захватят каждого.

3 сериала от Netflix, о которых говорят все

"Ты"

Джо работает в книжном магазине и считает, что может понять любого человека по книгам, которые он читает. Когда он встречает Гвен, его любопытство со временем становится навязчивым. Сперва Джо просто следит за ней в соцсетях, потом за ее жизнью в реальном мире. Факт, что у Гвен есть любовник, его не останавливает, и он начинает строить собственную идеальную картину их совместной жизни.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Эта криминальная драма основана на реальных событиях и рассказывает о братьях Менендес, которые убили своих родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году. После трагедии вся семья оказывается под прицелом подозрений. Эрик и Лайл пытаются быть нормальными, но их поведение слишком подозрительное. Затем Эрик обращается к психотерапевту, и в процессе сеансов раскрываются жуткие семейные тайны. Следователи и прокуроры начинают собирать факты, которые постепенно меняют картину преступления.

"Чудовище: История Эда Гина"

История Эда Гина пугает даже искушенных поклонников криминальных драм. Его детство под властью суровой матери сформировало глубокую ненависть к женщинам, которая впоследствии превратилась в жестокие убийства и каннибализм. Эд убивал тех, кто не подчинялся его воображаемым правилам, вырезал части тел и даже хранил их как сувениры. В своих рассказах он оправдывается тем, что его вынуждала к этому мать.

