3 новых сериала от Netflix, что заставят забыть обо всем на свете

Ua ru
8 февраля 2026
3 новых сериала на Netflix, бьющих все рекорды — оставьте дела на потом
Герои сериала "Исчезнувший". Фото: кадр из видео

В 2026 году Netflix предлагает новые картины для просмотра. Речь пойдет о сериалах, вышедших в феврале, и которые, возможно, захочется даже пересмотреть не один раз.

Новини.LIVE расскажет больше о новых историях от Netflix, которые не отпускают до последней серии.

Читайте также:

Новые сериалы от Netflix 2026 года

"Исчезнувший"

Путешествие по Франции превращается в кошмар, когда любимый человек главной героини внезапно исчезает. Элис Монро едет на поезде в Арль вместе с Томом Паркером, но выходит из вагона она уже одна. Полиция не спешит помогать, а ее самостоятельные поиски со временем становятся опасными. Более того, каждый новый факт, который она выясняет, заставляет сомневаться — действительно ли она знала того, с кем путешествовала. Сериал состоит из четырех серий, первая вышла 1 февраля 2026 года.

"Демаскированные"

Два бывших шпиона пытаются жить "нормальной" жизнью. Но прошлое внезапно возвращается в их жизнь. Здесь не романтизируют работу спецслужб — главное напряжение возникает не в погонях или драках, а в разговорах, которые годами откладывали. Все шесть серий стали доступны 5 февраля 2026 года.

"Пригород"

Молодые супруги переезжают в район, где муж провел детство. На первый взгляд, спокойные улицы, ухоженные дома и приветливые соседи. Но очень быстро становится понятно, что здесь слишком много тайн и слишком мало искренности. Угрозы, странные знаки внимания и старые семейные секреты постепенно разрушают иллюзию безопасности. Премьера сериала в мире состоится 8 февраля 2026 года.

Ранее мы писали о том, какие сериалы о медиках на Netflix стоит посмотреть любителям разгадывать чужие диагнозы.

Также мы сообщали, какие легендарные мультфильмы от Netflix разобьют сердце даже взрослым.

кино сериал Netflix триллеры подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
