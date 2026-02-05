Видео
Сериалы о врачах на Netflix — 4 истории, которые затягивают

Сериалы о врачах на Netflix — 4 истории, которые затягивают

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:05
Медицинские сериалы на Netflix — 4 истории, что затягивают с первой серии
Героиня сериала "Хороший врач". Кадр из видео

Эти сериалы от Netflix для тех, кто любит разбираться в чужих диагнозах быстрее, чем врачи на экране. Здесь медицина как двигатель сюжета, где каждое решение имеет последствия.

В подборке Новини.LIVE — сериалы о медиках от Netflix.

"Рэтчед"

1947 год, психиатрическая больница в глубинке Калифорнии и атмосфера, от которой становится не по себе. Милдред Рэтчед приходит сюда медсестрой, но быстро становится понятно, что она играет в собственную игру. Лоботомия, гидротерапия, эксперименты над пациентами — все это показано без прикрас. Это история не только о лечении, но и о власти, страхе и черте, которую человек готов переступить ради собственных темных желаний.

"Хороший врач"

Шон Мерфи — хирург с аутизмом и синдромом саванта, который видит медицину буквально: в схемах, формах и конкретных решениях. Ему сложно говорить с людьми, но легко спасать жизни. Сериал рассказывает не только об операциях, но и о предубеждениях, терпении и умении принимать инаковость. Здесь часто хочется спорить с коллегами Шона и мысленно становиться на его сторону.

"Резидент"

Этот проект быстро снимает розовые очки с представлений о больнице. Молодой интерн попадает в мир, где медицина — это не только призвание, а еще система, деньги и компромиссы. Здесь быстро становится понятно, как легко потерять идеализм и как сложно остаться человеком, когда правила игры давно написаны не для пациентов.

"Дыши"

Здесь фокус не на одном герое, а на команде. Врачи и медсестры живут между дежурствами, экстренными случаями и собственными драмами. Работа не заканчивается вместе со сменой, а личное постоянно прорывается в профессиональное. Поэтому за этим так интересно наблюдать.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
