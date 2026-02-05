Відео
Головна Кіно Серіали про лікарів на Netflix — 4 історії, які затягують

Серіали про лікарів на Netflix — 4 історії, які затягують

Дата публікації: 5 лютого 2026 12:05
Популярні медичні серіали на Netflix — 4 історії, що затягують з першої серії
Героїня серіалу "Хороший лікар". Кадр з відео

Ці серіали від Netflix для тих, хто любить розбиратися в чужих діагнозах швидше, ніж лікарі на екрані. Тут медицина як рушій сюжету, де кожне рішення має наслідки. 

У добірці Новини.LIVE — серіали про медиків від Netflix.

Читайте також:

Серіали про лікарів на Netflix, які не відпускають

"Ретчед"

1947 рік, психіатрична лікарня в глибинці Каліфорнії і атмосфера, від якої стає не по собі. Мілдред Ретчед приходить сюди медсестрою, але швидко стає зрозуміло, що вона грає у власну гру. Лоботомія, гідротерапія, експерименти над пацієнтами — усе це показано без прикрас. Це історія не тільки про лікування, а ще й про владу, страх і межу, яку людина готова переступити заради власних темних бажань. 

"Хороший лікар"

Шон Мерфі — хірург з аутизмом і синдромом саванта, який бачить медицину буквально: у схемах, формах і конкретних рішеннях. Йому складно говорити з людьми, але легко рятувати життя. Серіал розповідає не лише про операції, а й про упередження, терпіння та вміння приймати інакшість. Тут часто хочеться сперечатися з колегами Шона і подумки ставати на його бік.

"Резидент"

Цей проєкт швидко знімає рожеві окуляри з уявлень про лікарню. Молодий інтерн потрапляє у світ, де медицина — це не тільки покликання, а ще система, гроші й компроміси. Тут швидко стає зрозуміло, як легко загубити ідеалізм і як складно залишитися людиною, коли правила гри давно написані не для пацієнтів.

"Дихай"

Тут фокус не на одному герої, а на команді. Лікарі й медсестри живуть між чергуваннями, екстреними випадками та власними драмами. Робота не закінчується разом зі зміною, а особисте постійно проривається у професійне. Тому за цим так цікаво спостерігати.

Раніше ми писали про те, які мультфільми від Netflix сподобаються навіть дорослим своїм глибоким сюжетом.

Також ми повідомляли, які фільми від Netflix заінтригують глядача найбільше. Придивіться до цих стрічок.

фільм серіал Netflix лікарі добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
