Популярні медичні серіали на Netflix — 4 історії, що затягують з першої серії

Ці серіали від Netflix для тих, хто любить розбиратися в чужих діагнозах швидше, ніж лікарі на екрані. Тут медицина як рушій сюжету, де кожне рішення має наслідки.

У добірці Новини.LIVE — серіали про медиків від Netflix.

Серіали про лікарів на Netflix, які не відпускають

"Ретчед"

1947 рік, психіатрична лікарня в глибинці Каліфорнії і атмосфера, від якої стає не по собі. Мілдред Ретчед приходить сюди медсестрою, але швидко стає зрозуміло, що вона грає у власну гру. Лоботомія, гідротерапія, експерименти над пацієнтами — усе це показано без прикрас. Це історія не тільки про лікування, а ще й про владу, страх і межу, яку людина готова переступити заради власних темних бажань.

"Хороший лікар"

Шон Мерфі — хірург з аутизмом і синдромом саванта, який бачить медицину буквально: у схемах, формах і конкретних рішеннях. Йому складно говорити з людьми, але легко рятувати життя. Серіал розповідає не лише про операції, а й про упередження, терпіння та вміння приймати інакшість. Тут часто хочеться сперечатися з колегами Шона і подумки ставати на його бік.

"Резидент"

Цей проєкт швидко знімає рожеві окуляри з уявлень про лікарню. Молодий інтерн потрапляє у світ, де медицина — це не тільки покликання, а ще система, гроші й компроміси. Тут швидко стає зрозуміло, як легко загубити ідеалізм і як складно залишитися людиною, коли правила гри давно написані не для пацієнтів.

"Дихай"

Тут фокус не на одному герої, а на команді. Лікарі й медсестри живуть між чергуваннями, екстреними випадками та власними драмами. Робота не закінчується разом зі зміною, а особисте постійно проривається у професійне. Тому за цим так цікаво спостерігати.

