5 найкращих фільмів лютого — на що піти в кіно

Лютий традиційно приносить у кінотеатри історії, після яких хочеться мовчати кілька хвилин або, навпаки, обговорювати побачене дорогою додому. Цього року прокат радує різножанровими прем’єрами — від класичної драми до сімейної анімації й камерного авторського кіно.

Новини.LIVE зібрали фільми, на які варто звернути увагу саме в лютому.

"Буремний перевал" — прем'єра 12 лютого

Нова екранізація відомого роману — це не про красиві пейзажі, а про неймовірну історію кохання. Кетрін і Хіткліф тут живуть на межі: між прихильністю та образою, відданістю й помстою. Після смерті батька сімейні рани тільки загострюються, а почуття перетворюються на силу, що руйнує всіх навколо. Фільм залишає після себе гіркий присмак і питання, на які немає зручних відповідей.

"Цап-забивайло" — прем'єра 12 лютого

Історія про маленьке козеня Вілла, яка для багатьох може здатися знайомою. Потрапивши у світ великого спорту, герой стикається з недовірою, насмішками та страхом не виправдати очікувань. Це анімація не лише для дітей: дорослі точно згадають моменти, коли самі починали з нуля і не мали підтримки.

"Гамнет" — прем'єра 19 лютого

Це кіно про родину, втрату й любов, яка не зникає навіть у найтемніший момент. Агнес і Вілл живуть простим життям, виховують дітей, будують плани. Та хвороба сина змінює все. Фільм викликає незрозумілі емоції і змушує співпереживати головним героям.

"Eріс: Елвіс Преслі і концерт" — прем’єра 19 лютого

Це не чергова біографія. Елвіс тут ніби говорить напряму з залом — через музику, архівні кадри та режисерське бачення База Лурманна. Стрічка більше схожа на розмову, ніж на розповідь за підручником.

"Батько. Мати. Сестра. Брат" — прем’єра 26 лютого

Триптих про дорослих дітей і батьків, між якими завжди залишається недомовленість. Різні країни, різні обставини, але одна спільна тема — спроба почути одне одного. Це фільм для тих, хто любить спостерігати за деталями й ловити сенси між рядками.

