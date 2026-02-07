Відео
3 кращі містичні фільми на вечір — сюжети, що вражають уяву

3 кращі містичні фільми на вечір — сюжети, що вражають уяву

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 19:35
3 містичні фільми з високим рейтингом — сюжет вразить кожного
Герой фільму "Острів проклятих". Кадр з відео

Іноді фільм може налякати не криками чи моторошними кадрами, а тим, як тихо та непомітно він проникає у свідомість. Ці стрічки змушують затамувати подих і прислухатися до кожного шурхоту у квартирі. 

Новини.LIVE зібрали три містичні трилери, після яких важко буде заснути.

Читайте також:

Фільми з містичним сюжетом на вечір

Острів проклятих (2009)

Дія переносить у 1954 рік на віддалений острів Массачусетсу, де стоїть психіатрична лікарня для небезпечних злочинців. Коли зникає одна з пацієнток, на острів прибувають федеральні маршали Чак Оул та Едвард Деніелс. В якийсь момент здається, що розслідування наближає їх до істини, але поступово страх стає невидимим супутником маршалів. Сюжет тримає в напрузі до останньої хвилини.

Ноцебо (2022)

Життя Крістін, успішної модельєрки, змінюється після дивної події, яка руйнує звичний порядок її життя. В неї починають спостерігатися провали в пам’яті, дивні видіння і безпорадність перед власним тілом. Сім’я намагається підтримати її, але ситуація виходить з-під контролю. Поява нової хатньої робітниці лише підсилює відчуття небезпеки, адже її лікування народними методами має непередбачувані наслідки для хазяїв будинку. 

Закляття (2013)

Лоррейн і Ед Воррени давно займаються паранормальними явищами, і звернення однієї сім’ї спочатку здається звичайною справою. Але те, що вони зустрічають, перевищує будь-які очікування. Демон, з яким доведеться зіштовхнутися подружжю, сильніший і витонченіший, ніж у більшості хорорів. Таким чином звичний будинок стає місцем, де постійно чекає небезпека, а глядач відчуває себе частиною цієї реальності.

Раніше ми писали про детективні фільми та серіали, в яких фінал точно здивує. 

Також ми повідомляли, які південнокорейські трилери варто подивитись. Вони мають найвищий рейтинг.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
