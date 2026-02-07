Видео
3 лучшие мистические фильмы — сюжеты, что поражают воображение

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 19:35
3 мистических фильма с высоким рейтингом — сюжет поразит каждого
Герой фильма "Остров проклятых". Кадр из видео

Иногда фильм может напугать не криками или жуткими кадрами, а тем, как тихо и незаметно он проникает в сознание. Эти ленты заставляют затаить дыхание и прислушиваться к каждому шороху в квартире.

Новини.LIVE собрали три мистических триллера, после которых трудно будет заснуть.

Фильмы с мистическим сюжетом на вечер

Остров проклятых (2009)

Действие переносит в 1954 год на отдаленный остров Массачусетса, где стоит психиатрическая больница для опасных преступников. Когда исчезает одна из пациенток, на остров прибывают федеральные маршалы Чак Оул и Эдвард Дэниелс. В какой-то момент кажется, что расследование приближает их к истине, но постепенно страх становится невидимым спутником маршалов. Сюжет держит в напряжении до последней минуты.

Ноцебо (2022)

Жизнь Кристин, успешного модельера, меняется после странного события, которое разрушает привычный порядок ее жизни. У нее начинают наблюдаться провалы в памяти, странные видения и беспомощность перед собственным телом. Семья пытается поддержать ее, но ситуация выходит из-под контроля. Появление новой домработницы лишь усиливает ощущение опасности, ведь ее лечение народными методами имеет непредсказуемые последствия для хозяев дома.

Заклятие (2013)

Лоррейн и Эд Уоррены давно занимаются паранормальными явлениями, и обращение одной семьи поначалу кажется обычным делом. Но то, что они встречают, превышает любые ожидания. Демон, с которым предстоит столкнуться супругам, сильнее и изощреннее, чем в большинстве хорроров. Таким образом привычный дом становится местом, где постоянно поджидает опасность, а зритель чувствует себя частью этой реальности.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
