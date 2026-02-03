Детективные фильмы и сериалы с самым высоким рейтингом — забудете о сне

Герои фильма "Загадочное убийство". Фото: кадр из видео

Есть такие детективные истории, которые держат напряжение до последней минуты. В каждом сюжете неожиданные повороты, подозрительные персонажи и загадки, которые хочется разгадать.

Новини.LIVE подобрали несколько сериалов и фильмов, которые точно стоит посмотреть.

Лучшие детективные фильмы и сериалы

"Загадочное убийство"

Ник и Одри живут в Нью-Йорке уже почти 15 лет. Он — полицейский, она — парикмахерша. После проваленной попытки стать детективом Ник едва не забывает о годовщине свадьбы. Чтобы исправить ситуацию, супруги отправляются в Европу. Там Одри знакомится с племянником миллиардера Чарльзом, который приглашает их на роскошную яхту во время празднования свадьбы своего дяди. Сперва все кажется веселым отдыхом, но вскоре супруги становятся главными подозреваемыми в убийстве миллиардера. Нику придется вспомнить все, чему его научили годы работы в полиции, а Одри — использовать знания из любимых детективных романов, чтобы помочь мужу выжить.

"Убийства с открытками"

Джек Кэнон теряет дочь и зятя во время их медового месяца в Риме. Это не просто трагедия — это начало охоты на серийного убийцу, который путешествует по Европе, оставляя перед каждым преступлением открытку с цитатами Шекспира. Кэнон вынужден не только бороться с собственной болью, но и успеть опередить маньяка, прежде чем он заберет еще чью-то жизнь.

"Девять тел в мексиканском морге"

Пассажирский самолет летел из Гватемалы в Хьюстон, но из-за поломки GPS совершает аварийную посадку в мексиканских джунглях. Девять человек, которые выжили, должны объединиться, чтобы спастись. Все меняется, когда кто-то начинает убивать их одного за другим. Теперь выживание зависит от того, смогут ли они найти убийцу раньше, чем он завершит свой ужасный план.

"И не осталось ни одного"

Семейная пара Оуэнов приглашает на остров восемь незнакомых людей. Они не знают друг о друге и не подозревают, что скоро станут участниками смертельной игры. На большом обеде они узнают, что каждый из них когда-то был виновен в преступлении, и теперь за это получает наказание. С острова нет выхода, и гости погибают один за другим. Это современная экранизация классического романа Агаты Кристи, где напряжение растет с каждой сценой, а отгадать следующую жертву практически невозможно.

