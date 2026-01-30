Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Детективный сериал на выходные — экранизация мирового бестселлера

Детективный сериал на выходные — экранизация мирового бестселлера

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:03
Детективный мини-сериал, затягивающий с первых минут — культовая экранизация
Главные герои сериала "Правда о деле Гарри Квеберта". Фото: кадр из видео

Если вы ищете увлекательный детективный сериал, который можно посмотреть за выходные, — обратите внимание на ленту "Правда о деле Гарри Квеберта". Это экранизация мирового бестселлера, одноименного романа Жоэля Диккера. Книга получила бешеную популярность и ее перевели более чем на 30 языков. Сериал стал не менее шедевральным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен сериал "Правда о деле Гарри Квеберта"

Этот увлекательный детективный мини-сериал вышел в 2018 году. В центре сюжета — расследование давнего дела. В саду Гарри Квеберта находят останки девушки. Она исчезла 33 года назад. Теперь мужчину подозревают в убийстве Нолы Келлерган, которой было всего 15 лет.

Верный товарищ Гарри, писатель Маркус Голдман, убежден, что его друг и наставник не виноват в ужасном преступлении. Он решает начать собственное расследование, чтобы узнать правду. Мужчина медленно открывает тайны маленького городка Аврора, где почти каждый из жителей имеет что скрыть.

Догадки о том, кто же виновен в преступлении, будут меняться с каждой серией, а финал вас точно поразит неожиданным поворотом. Мини-сериал состоит из десяти серий, поэтому посмотреть его можно буквально за выходные. Эта история понравится любителям детективных триллеров с элементами драмы.

Напомним, ранее мы писали о пяти новых сериалах 2026 года. Сейчас их смотрят все.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы от HBO выйдут в 2026 году. Их ждут все.

сериал мини-сериал детективные сериалы экранизация фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации