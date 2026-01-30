Детективный мини-сериал, затягивающий с первых минут — культовая экранизация

Главные герои сериала "Правда о деле Гарри Квеберта". Фото: кадр из видео

Если вы ищете увлекательный детективный сериал, который можно посмотреть за выходные, — обратите внимание на ленту "Правда о деле Гарри Квеберта". Это экранизация мирового бестселлера, одноименного романа Жоэля Диккера. Книга получила бешеную популярность и ее перевели более чем на 30 языков. Сериал стал не менее шедевральным.

Чем интересен сериал "Правда о деле Гарри Квеберта"

Этот увлекательный детективный мини-сериал вышел в 2018 году. В центре сюжета — расследование давнего дела. В саду Гарри Квеберта находят останки девушки. Она исчезла 33 года назад. Теперь мужчину подозревают в убийстве Нолы Келлерган, которой было всего 15 лет.

Верный товарищ Гарри, писатель Маркус Голдман, убежден, что его друг и наставник не виноват в ужасном преступлении. Он решает начать собственное расследование, чтобы узнать правду. Мужчина медленно открывает тайны маленького городка Аврора, где почти каждый из жителей имеет что скрыть.

Догадки о том, кто же виновен в преступлении, будут меняться с каждой серией, а финал вас точно поразит неожиданным поворотом. Мини-сериал состоит из десяти серий, поэтому посмотреть его можно буквально за выходные. Эта история понравится любителям детективных триллеров с элементами драмы.

