5 мини-сериалов, которые сейчас смотрят все — новинки 2026 года

Дата публикации 23 января 2026 19:12
Какие сериалы сейчас популярны — 5 самых интересных лент для просмотра
Главная героиня сериала "Убегай". Фото: кадр из видео

В 2026 году вышло немало новинок, которые набирают популярность. Среди них — пять сериалов, поразивших зрителей больше всего.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Пять самых популярных сериалов января

"Похищенная"

Одну из сестер-близняшек похищает уважаемый учитель Рик Хенсен. Через несколько лет девушке удается вырваться из плена, однако мужчина остался безнаказанным. Он готов на все, чтобы заверить людей в собственной версии событий.

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

На вечеринке в богатом доме происходит убийство. Мертвым находят молодого юношу. Полиция убеждена, что имеет дело с самоубийством, однако невеста парня не верит в это. Она начинает собственное расследование.

"Земля греха"

В шведском городке находят убитым подростка. Следователь Дана начинает распутывать это дело, открывая страшные тайны семьи парня. Она подозревает, что глава семейства кое-что скрывает.

"Убегай"

Дочь бизнесмена Саймона Грина сбегает из дома. Впоследствии муж находит ее в парке, похожей на нищенку. Саймон пытается забрать Пейдж домой, однако девушка сопротивляется и снова убегает. Мужчина намерен во что бы то ни стало вернуть ее.

"Его и ее"

Журналистка приезжает в свой родной городок, чтобы расследовать убийство девушки. Детектив, который ведет дело, — ее бывший муж Джек Харпер. Он убежден, что Анна имеет скрытый мотив.

Напомним, ранее мы писали о том, экранизация какой книги популярна годами. Этот фильм получил мировую славу.

Также мы рассказывали о лучших украинских комедиях. От этих фильмов вы точно насмеетесь до слез.

сериал тренды мини-сериал детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
