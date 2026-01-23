Відео
5 мінісеріалів, які зараз дивляться усі — новинки 2026 року

5 мінісеріалів, які зараз дивляться усі — новинки 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:12
Які серіали зараз популярні — 5 найцікавіших стрічок для перегляду
Головна героїня серіалу "Утікай". Фото: кадр з відео

У 2026 році вийшло чимало новинок, які набирають популярність. Серед них — п'ять серіалів, що вразили глядачів найбільше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

П'ять найпопулярніших серіалів січня

"Викрадена"

Одну з сестер-близнючок викрадає шанований вчитель Рік Хенсен. Через кілька років дівчині вдається вирватися з полону, однак чоловік залишився непокараним. Він ладен на все, аби запевнити людей у власній версії подій.

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

На вечірці в заможному будинку стається вбивство. Мертвим знаходять молодого юнака. Поліція переконана, що має справу із самогубством, однак наречена хлопця не вірить у це. Вона починає власне розслідування.

"Земля гріха"

У шведському містечку знаходять вбитим підлітка. Слідча Дана починає розплутувати цю справу, відкриваючи страшні таємниці родини хлопця. Вона підозрює, що глава сімейства дещо приховує.

"Утікай"

Донька бізнесмена Саймона Гріна тікає з дому. Згодом чоловік знаходить її в парку, схожою на жебрачку. Саймон намагається забрати Пейдж додому, однак дівчина пручається та знову втікає. Чоловік має наміри будь-що повернути її.

"Його і її"

Журналістка приїжджає у своє рідне містечко, аби розслідувати вбивство дівчини. Детектив, що веде справу, — її колишній чоловік Джек Харпер. Він переконаний, що Анна має прихований мотив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, екранізація якої книги популярна роками. Цей фільм здобув світову славу.

Також ми розповідали про кращі українські комедії. Від цих фільмів ви точно насмієтеся до сліз.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
