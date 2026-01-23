Які серіали зараз популярні — 5 найцікавіших стрічок для перегляду

Головна героїня серіалу "Утікай". Фото: кадр з відео

У 2026 році вийшло чимало новинок, які набирають популярність. Серед них — п'ять серіалів, що вразили глядачів найбільше.

П'ять найпопулярніших серіалів січня

"Викрадена"

Одну з сестер-близнючок викрадає шанований вчитель Рік Хенсен. Через кілька років дівчині вдається вирватися з полону, однак чоловік залишився непокараним. Він ладен на все, аби запевнити людей у власній версії подій.

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

На вечірці в заможному будинку стається вбивство. Мертвим знаходять молодого юнака. Поліція переконана, що має справу із самогубством, однак наречена хлопця не вірить у це. Вона починає власне розслідування.

"Земля гріха"

У шведському містечку знаходять вбитим підлітка. Слідча Дана починає розплутувати цю справу, відкриваючи страшні таємниці родини хлопця. Вона підозрює, що глава сімейства дещо приховує.

"Утікай"

Донька бізнесмена Саймона Гріна тікає з дому. Згодом чоловік знаходить її в парку, схожою на жебрачку. Саймон намагається забрати Пейдж додому, однак дівчина пручається та знову втікає. Чоловік має наміри будь-що повернути її.

"Його і її"

Журналістка приїжджає у своє рідне містечко, аби розслідувати вбивство дівчини. Детектив, що веде справу, — її колишній чоловік Джек Харпер. Він переконаний, що Анна має прихований мотив.

