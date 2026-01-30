Відео
Україна
Відео

Детективний серіал на вихідні — екранізація світового бестселера

Детективний серіал на вихідні — екранізація світового бестселера

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:03
Детективний мінісеріал, що затягує з перших хвилин — культова екранізація
Головні герої серіалу "Правда про справу Гаррі Квеберта". Фото: кадр з відео

Якщо ви шукаєте захопливий детективний серіал, який можна подивитися за вихідні, — зверніть увагу на стрічку "Правда про справу Гаррі Квеберта". Це екранізація світового бестселера, однойменного роману Жоеля Діккера. Книга здобула шалену популярність і її переклали понад 30 мовами. Серіал став не менш шедевральним.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим цікавий серіал "Правда про справу Гаррі Квеберта"

Цей захопливий детективний мінісеріал вийшов у 2018 році. В центрі сюжету — розслідування давньої справи. У саду Гаррі Квеберта знаходять рештки дівчини. Вона зникла 33 роки тому. Тепер чоловіка підозрюють у вбивстві Ноли Келлерґан, якій було лише 15 років.

Вірний товариш Гаррі, письменник Маркус Голдман, переконаний, що його друг та наставник не винен у жахливому злочині. Він вирішує почати власне розслідування, аби дізнатися правду. Чоловік поволі відкриває таємниці маленького містечка Аврора, де майже кожен з мешканців має що приховати.

Здогадки про те, хто ж винний у злочині, будуть змінюватися з кожною серією, а фінал вас точно вразить несподіваним поворотом. Мінісеріал складається з десяти серій, тож подивитися його можна буквально за вихідні. Ця історія сподобається любителям детективних трилерів з елементами драми.

серіал міні-серіал детективні серіали екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
