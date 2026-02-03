Детективні фільми та серіали з найвищим рейтингом — забудете про сон

Герої фільму "Загадкове вбивство". Фото: кадр з відео

Є такі детективні історії, що тримають напругу до останньої хвилини. У кожному сюжеті несподівані повороти, підозрілі персонажі та загадки, які хочеться розгадати.

Новини.LIVE підібрали кілька серіалів і фільмів, які точно варто переглянути.

Найкращі детективні фільми та серіали

"Загадкове вбивство"

Нік та Одрі живуть у Нью-Йорку вже майже 15 років. Він — поліцейський, вона — перукарка. Після проваленої спроби стати детективом Нік ледь не забуває про річницю весілля. Щоб виправити ситуацію, подружжя вирушає в Європу. Там Одрі знайомиться з племінником мільярдера Чарльзом, який запрошує їх на розкішну яхту під час святкування весілля свого дядька. Спершу все здається веселим відпочинком, але незабаром подружжя стає головними підозрюваними у вбивстві мільярдера. Ніку доведеться пригадати все, чому його навчили роки роботи в поліції, а Одрі — використати знання з улюблених детективних романів, щоб допомогти чоловіку вижити.

"Убивства з листівками"

Джек Кенон втрачає дочку і зятя під час їхнього медового місяця в Римі. Це не просто трагедія — це початок полювання на серійного вбивцю, який подорожує Європою, залишаючи перед кожним злочином листівку з цитатами Шекспіра. Кенон змушений не тільки боротися з власним болем, а й встигнути випередити маніяка, перш ніж він забере ще чиєсь життя.

"Дев’ять тіл в мексиканському морзі"

Пасажирський літак летів із Гватемали до Г’юстона, але через поломку GPS здійснює аварійну посадку в мексиканських джунглях. Дев’ять людей, які вижили, мусять об’єднатися, щоб врятуватися. Все змінюється, коли хтось починає вбивати їх одного за одним. Тепер виживання залежить від того, чи зможуть вони знайти вбивцю раніше, ніж він завершить свій жахливий план.

"І не лишилось жодного"

Сімейна пара Оуенів запрошує на острів вісім незнайомих людей. Вони не знають один про одного і не підозрюють, що скоро стануть учасниками смертельної гри. На великому обіді вони дізнаються, що кожен з них колись був винний у злочині, і тепер за це отримує покарання. З острова немає виходу, і гості гинуть один за одним. Це сучасна екранізація класичного роману Агати Крісті, де напруга росте з кожною сценою, а відгадати наступного жертву практично неможливо.

