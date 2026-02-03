Видео
Главная Кино Фильм ужасов с неожиданным сюжетом, который трудно предсказать

Фильм ужасов с неожиданным сюжетом, который трудно предсказать

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:02
Популярный фильм ужасов с небанальным сюжетом — финал удивит каждого
Героиня фильма "И гаснет свет". Фото: кадр из видео

Темнота всегда скрывает нечто большее, чем мы можем представить. Фильм "И гаснет свет" заставляет поверить, что детские страхи не всегда остаются в прошлом, а могут настигнуть нас во взрослой жизни. Эта история о том, как необъяснимые явления из прошлого могут затронуть родных и близких.

Новини.LIVE расскажет об этом фильме больше.

Читайте также:

Популярный фильм ужасов "И гаснет свет"

Ребекка давно покинула родной дом, убежденная, что ее детские страхи остались в прошлом. Но темнота, которая когда-то казалась безопасной абстракцией детского представления, возвращается через ее младшего брата Мартина. И снова все начинает вращаться вокруг матери, Софи, как будто темная сила всегда была рядом, просто ждала момента, чтобы проявиться.

Фильм не только пугает, он заставляет задуматься, как часто мы сами создаем себе страхи и позволяем им управлять жизнью. Здесь нет банальных монстров с масками, зато страх имеет форму тишины, темноты, моментов, когда сердце замирает без видимой причины. Каждая сцена заставляет смотреть внимательно и сопереживать героям.

Особенно поражает, что страх передается от Ребекки к Мартину ненавязчиво, но неотвратимо, как подкрадывающаяся тень. Каждое движение, каждый звук в доме становится испытанием. А когда темнота опускается и ощущение опасности становится почти физическим — невозможно отвести взгляд от экрана.

"И гаснет свет" — это не просто фильм о монстрах в темноте. Это история о наших внутренних страхах, о том, как детские переживания остаются с нами, и как важно учиться их замечать и преодолевать.

Ранее мы писали о том, какой новый сериал по книге сейчас обсуждают все. Он уже стал хитом 2026 года.

Также мы сообщали, какой жуткий сериал от Netflix стоит посмотреть. Сюжет цепляет сразу.

кино фильмы ужасов триллеры фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
