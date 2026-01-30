Новый сериал по книге 2026 года — фанаты в восторге от адаптации

Герой из сериала "Рыцарь семи королевств". Фото: кадр из видео

Во вселенной "Игры престолов" появилась новая, куда более спокойная история — без драконов, глобальных битв и политического хаоса. HBO запустил сериал "Рыцарь семи королевств", который возвращает зрителя в Вестерос, но делает это камерно и по-человечески.

Новини.LIVE расскажет больше об этом сериале.

Реклама

Читайте также:

Чем удивил сериал "Рыцарь семи королевств"

Уже 18 января HBO открыл еще одну страницу мира Джорджа Мартина — сериал "Рыцарь семи королевств", снятый по его новеллам о Дунке и Эге. Это не продолжение и не попытка превзойти "Игру престолов" по масштабу. Эта история совсем о другом. И именно этим она цепляет.

Первые оценки показывают осторожный, но искренний интерес. На Rotten Tomatoes — 95% от критиков и 64% от зрителей, а на IMDb стартовая серия получила 8,3 балла. Сериал начинает захватывать с первой минуты, даже без масштабных баталий и драконов. Зрители, похоже, приняли правила игры: здесь важны не зрелища, а путь персонажей.

В центре сюжета — рыцарь Сэр Дункан Высокий и его юный оруженосец Эгг. Лишь со временем становится понятно, что мальчик не просто спутник, а принц Эйгон Таргариен. И нужно признать, что действительно цепляет химия между персонажами: взрослый, немного наивный рыцарь и умный мальчик, который видит мир значительно шире, чем кажется.

Первый сезон сериала состоит из шести эпизодов. В ролях — Питер Клаффи, Декстер Сол Анселл, Финн Беннетт, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд и другие. События разворачиваются примерно за 90 лет до "Игры престолов", в Вестеросе, где еще не все решают родовые войны, а честь и слово иногда значат больше происхождения.

Ранее мы писали о том, какие сейчас сериалы и фильмы смотрят все. Они у всех на слуху.

Также мы сообщали, какой сериал оказался самым дорогим в истории кино. И речь далеко не об "Игре престолов".