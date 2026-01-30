Новий серіал за книгою 2026 року — фанати в захваті від адаптації

Герой з серіалу "Лицар сімох королівств". Фото: кадр з відео

У всесвіті "Гри престолів" з’явилася нова, значно спокійніша історія — без драконів, глобальних битв і політичного хаосу. HBO запустив серіал "Лицар сімох королівств", який повертає глядача до Вестероса, але робить це камерно й по-людськи.

Новини.LIVE розповість більше про цей серіал.

Реклама

Читайте також:

Чим здивував серіал "Лицар сімох королівств"

Вже 18 січня HBO відкрив ще одну сторінку світу Джорджа Мартіна — серіал "Лицар сімох королівств", знятий за його новелами про Дунка та Ега. Це не продовження й не спроба перевершити "Гру престолів" масштабом. Ця історія геть про інше. І саме цим вона чіпляє.

Перші оцінки показують обережний, але щирий інтерес. На Rotten Tomatoes — 95% від критиків і 64% від глядачів, а на IMDb стартова серія отримала 8,3 бала. Серіал починає захоплювати з першої хвилини, навіть без масштабних баталій і драконів. Глядачі, схоже, прийняли правила гри: тут важливі не видовища, а шлях персонажів.

У центрі сюжету — лицар Сер Дункан Високий і його юний зброєносець Егг. Лише згодом стає зрозуміло, що хлопчик не просто супутник, а принц Ейгон Таргарієн. І потрібно визнати, що дійсно чіпляє хімія між персонажами: дорослий, трохи наївний лицар і розумний хлопчик, який бачить світ значно ширше, ніж здається.

Перший сезон серіалу складається з шести епізодів. У ролях — Пітер Клаффі, Декстер Сол Анселл, Фінн Беннетт, Берті Карвел, Танзін Кроуфорд та інші. Події розгортаються приблизно за 90 років до "Гри престолів", у Вестеросі, де ще не все вирішують родові війни, а честь і слово інколи важать більше за походження.

Раніше ми писали про те, які зараз серіали і фільми дивляться усі. Вони у всіх на слуху.

Також ми повідомляли, який серіал виявився найдорожчим в історії кіно. І мова далеко не про "Гру престолів".