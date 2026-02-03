Відео
Головна Кіно Фільм жахів із несподіваним сюжетом, який важко передбачити

Фільм жахів із несподіваним сюжетом, який важко передбачити

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:02
Популярний фільм жахів з небанальним сюжетом — фінал здивує кожного
Героїня фільму "Не вимикай світло". Фото: кадр з відео

Темрява завжди приховує щось більше, ніж ми можемо уявити. Фільм "Не вимикай світло" змушує повірити, що дитячі страхи не завжди залишаються в минулому, а можуть наздогнати нас у дорослому житті. Ця історія про те, як незрозумілі явища з минулого можуть торкнутися рідних і близьких.

Новини.LIVE розповість про цей фільм більше.

Читайте також:

Популярний фільм жахів "Не вимикай світло"

Ребекка давно покинула рідний дім, переконана, що її дитячі страхи залишилися в минулому. Але темрява, яка колись здавалася безпечною абстракцією дитячого уявлення, повертається через її молодшого брата Мартіна. І знову все починає обертатися навколо матері, Софі, наче темна сила завжди була поруч, просто чекала моменту, щоб проявитися.

Фільм не лише лякає, він змушує задуматися, як часто ми самі створюємо собі страхи і дозволяємо їм керувати життям. Тут немає банальних монстрів із масками, натомість страх має форму тиші, темряви, моментів, коли серце завмирає без видимої причини. Кожна сцена змушує дивитися уважно і співпереживати героям.

Особливо вражає, що страх передається від Ребекки до Мартіна ненав’язливо, але невідворотно, мов тінь, що підкрадається. Кожен рух, кожен звук у домі стає випробуванням. А коли темрява опускається і відчуття небезпеки стає майже фізичним — неможливо відвести погляд від екрану.

"Не вимикай світло" — це не просто фільм про монстрів у темряві. Це історія про наші внутрішні страхи, про те, як дитячі переживання залишаються з нами, і як важливо вчитися їх помічати і долати.

Раніше ми писали про те, який новий серіал за книгою зараз обговорюють усі. Він вже став хітом 2026 року.

Також ми повідомляли, який моторошний серіал від Netflix варто подивитись. Сюжет чіпляє відразу.

фільм фільми жахів трилери фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
