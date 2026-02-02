3 самых рейтинговых южнокорейских триллера — с захватывающим сюжетом

Главный герой фильма "Объект преследования". Фото: кадр из видео

Южнокорейские фильмы сейчас набирают все большую популярность во всем мире. Среди ряда лент, достойных внимания, есть три триллера, имеющие самый высокий рейтинг. Они понравятся любителям запутанных сюжетов и загадок.

Лучшие южнокорейские триллеры

"Дневник с воспоминаниями убийцы" (2017)

Главный герой фильма — серийный убийца, который уже 17 лет как оставил преступное дело. Ким Бен-су живет со взрослой дочерью и борется с болезнью Альцгеймера. Однако неожиданно в городе, где живет мужчина, снова происходят убийства. В конце концов Ким Бен-су лицом к лицу сталкивается с таким же опасным преступником, вот только он молодой и сильный, в отличие от своего предшественника.

"Месть" (2022)

Главный герой трагически теряет брата-близнеца. Чу Джу находят мертвым в резервуаре с водой. Все убеждены, что гибель парня — лишь несчастный случай, однако брат не верит в это. Он берется за расследование дела и выходит на след убийц. Оказывается, что они уже отбывают приговор в колонии для несовершеннолетних. Единственный способ добраться до преступников — самому попасть за решетку.

"Объект преследования" (2023)

Главная героиня фильма переезжает в новую квартиру и занимается ее обустройством. Девушка находит в интернете объявление о продаже стиральной машины, однако даже не подозревает, что по ту сторону экрана с ней общается настоящий психопат. Он охотится на жертв через приложения для объявлений и теперь его цель — добраться до беззащитной Су-хён.

