3 самых рейтинговых южнокорейских триллера — с захватывающим сюжетом

3 южнокорейских триллера, имеющих самый высокий рейтинг
Южнокорейские фильмы сейчас набирают все большую популярность во всем мире. Среди ряда лент, достойных внимания, есть три триллера, имеющие самый высокий рейтинг. Они понравятся любителям запутанных сюжетов и загадок.
Лучшие южнокорейские триллеры
"Дневник с воспоминаниями убийцы" (2017)
Главный герой фильма — серийный убийца, который уже 17 лет как оставил преступное дело. Ким Бен-су живет со взрослой дочерью и борется с болезнью Альцгеймера. Однако неожиданно в городе, где живет мужчина, снова происходят убийства. В конце концов Ким Бен-су лицом к лицу сталкивается с таким же опасным преступником, вот только он молодой и сильный, в отличие от своего предшественника.
"Месть" (2022)
Главный герой трагически теряет брата-близнеца. Чу Джу находят мертвым в резервуаре с водой. Все убеждены, что гибель парня — лишь несчастный случай, однако брат не верит в это. Он берется за расследование дела и выходит на след убийц. Оказывается, что они уже отбывают приговор в колонии для несовершеннолетних. Единственный способ добраться до преступников — самому попасть за решетку.
"Объект преследования" (2023)
Главная героиня фильма переезжает в новую квартиру и занимается ее обустройством. Девушка находит в интернете объявление о продаже стиральной машины, однако даже не подозревает, что по ту сторону экрана с ней общается настоящий психопат. Он охотится на жертв через приложения для объявлений и теперь его цель — добраться до беззащитной Су-хён.
