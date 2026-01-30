5 самых популярных украинских сериалов и фильмов — чем покорили зрителей

Дарья Петрожицкая в сериале "Табун". Фото: кадр из видео

Украинские фильмы и сериалы с каждым годом радуют зрителей все больше. Среди ряда увлекательных лент есть пять историй, ставших наиболее популярными.

Лучшие украинские фильмы и сериалы

"Пограничники" (2024)

За полгода до полномасштабного вторжения молодые парни и девушки поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Наставник курсантов — герой АТО Иван Криницкий. Он имеет собственную методику воспитания новичков.

"Конотопская ведьма" (2024)

Жизнь Елены и Андрея меняется из-за полномасштабного вторжения. Мужчину убивают россияне. Любимая решает отомстить и ее ярость превращается в неуемную силу.

"Снайпер. Белый ворон" (2022)

Эта украинская военная драма основана на реальных событиях. В центре сюжета — житель Донецкой области Николай. В 2014 году его беременную жену убивают оккупанты. После этого мужчина становится снайпером-добровольцем.

"Табун" (2023)

Сериал посвящен событиям Второй мировой войны на оккупированных украинских землях. Британский разведчик украинского происхождения возвращается домой, чтобы уничтожить секретную нацистскую лабораторию.

"20 дней в Мариуполе" (2023)

Фильм рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе. Город оказался в полном окружении россиян. В ловушку попали видеожурналист "Associated Press" Мстислав Чернов вместе со своими коллегами. Они увидели все зверства оккупантов и сняли их на видео.

