Головна Кіно Найпопулярніші українські фільми та серіали — 5 кращих історій

Найпопулярніші українські фільми та серіали — 5 кращих історій

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:06
5 найпопулярніших українських серіалів і фільмів — чим підкорили глядачів
Дар'я Петрожицька у серіалі "Табун". Фото: кадр з відео

Українські фільми та серіали з кожним роком радують глядачів все більше. Серед низки захопливих стрічок є п'ять історій, що стали найбільш популярними.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі українські фільми і серіали

"Прикордонники" (2024)

За пів року до повномасштабного вторгнення молоді хлопці та дівчата вступають у Національну академію Державної прикордонної служби України. Наставник курсантів — герой АТО Іван Криницький. Він має власну методику виховання новачків.

"Конотопська відьма" (2024)

Життя Олени та Андрія змінюється через повномасштабне вторгнення. Чоловіка вбивають росіяни. Кохана вирішує помститися і її лють перетворюється на невгамовну силу.

"Снайпер. Білий ворон" (2022)

Ця українська воєнна драма заснована на реальних подіях. В центрі сюжету — мешканець Донеччини Микола. У 2014 році його вагітну дружину вбивають окупанти. Після цього чоловік стає снайпером-добровольцем.

"Табун" (2023)

Серіал присвячений подіям Другої світової війни на окупованих українських землях. Британський розвідник українського походження повертається додому, аби знищити секретну нацистську лабораторію.

"20 днів у Маріуполі" (2023)

Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі. Місто опинилося у повному оточенні росіян. У пастку потрапили відеожурналіст "Associated Press" Мстислав Чернов разом зі своїми колегами. Вони побачили всі звірства окупантів та зафільмували їх.

серіал українські фільми добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
