Головна Кіно 3 південнокорейські трилери, що мають найвищий рейтинг

3 південнокорейські трилери, що мають найвищий рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:02
3 найрейтинговіші південнокорейські трилери — із захопливим сюжетом
Головний герой фільму "Об'єкт переслідування". Фото: кадр з відео

Південнокорейські фільми зараз набирають все більшу популярність у всьому світі. Серед низки стрічок, що варті уваги, є три трилери, що мають найвищий рейтинг. Вони сподобаються любителям заплутаних сюжетів та загадок.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі південнокорейські трилери

"Щоденник зі спогадами вбивці" (2017)

Головний герой фільму — серійний вбивця, що вже 17 років як облишив злочинну справу. Кім Бен-су живе з дорослою донькою та бореться з хворобою Альцгеймера. Однак несподівано у місті, де живе чоловік, знову стаються вбивства. Зрештою Кім Бен-су віч-на-віч стикається з таким же небезпечним злочинцем, от тільки він молодий та дужий, на відміну від свого попередника.

"Помста" (2022)

Головний герой трагічно втрачає брата-близнюка. Чу Джу знаходять мертвим в резервуарі з водою. Усі переконані, що загибель хлопця — лише нещасний випадок, однак брат не вірить у це. Він береться за розслідування справи та виходить на слід вбивць. Виявляється, що вони вже відбувають вирок у колонії для неповнолітніх. Єдиний спосіб дістатися до злочинців — самому потрапити за ґрати.

"Об'єкт переслідування" (2023)

Головна героїня фільму переїжджає у нову квартиру та займається її облаштуванням. Дівчина знаходить в інтернеті оголошення про продаж пральної машини, однак навіть не підозрює, що по той бік екрана з нею спілкується справжній психопат. Він полює на жертв через додатки для оголошень і тепер його ціль — дістатися до беззахисної Су-хьон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські фільми і серіали варто подивитися. Ці історії приємно вразять.

Також ми розповідали про те, які турецькі серіали 2025 року варто подивитися. Вони набирають популярність в Україні.

фільм Південна Корея трилери добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
