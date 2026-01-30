Відео
Україна
Головна Кіно Стали популярними в Україні — 3 турецькі серіали 2025 року

Стали популярними в Україні — 3 турецькі серіали 2025 року

Дата публікації: 30 січня 2026 11:54
Популярні турецькі серіали 2025 року — 3 неймовірні історії кохання
Головні герої серіалу "Інша дружина". Фото: кадр з відео

Турецькі серіали — це історії про пристрасть, почуття, кохання та традиції. У 2025 році вийшло чимало стрічок, що варті уваги, однак три з них полюбилися українцям найбільше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі турецькі серіали 2025 року

"Двомісний номер" (2025)

Головний герой Каан успадковує готельний бізнес, через що вимушений повернутися до Туреччини після багатьох років життя за кордоном. Він цинічний, закритий та здатний бачити в людях лише корисливість. У готелі, який отримав Каан у спадок, він знайомиться з яскравою, талановитою дівчиною з простої родини. Нілюфер одразу демонструє чоловікові свій незалежний характер та бажання досягнути успіху у кар'єрі. Чим більше Каан тисне на Нілюфер, тим наполегливіше вона працює, завойовуючи довіру як колег, так й керівника.

"Сім'я Шакіра-Паші: чудеса та скандали" (2025)

У серіалі показано життя кількох поколінь династії Кабаагачли. Сім'я проживала у величному особняку на мальовничому острові Бююкада. Стіни цього дому бачили чимало подій: від успіху та слави до падінь й особистого горя. Життя родини — це калейдоскоп, в якому постійно бурлять інтриги, суперечки, почуття, скандали, кохання й не тільки.

"Інша дружина" (2025)

Головна героїня Джейлан мріє про свободу, заради чого тікає з дому. Випадково дівчина знайомиться з впливовим бізнесменом Караном. Між ними спалахують пристрасні почуття, що завершуються шлюбом. Однак невдовзі після цього чоловіка звинувачують у вбивстві. Аби врятуватися від в'язниці Карану доводиться одружитися з вдовою покійного брата, а Джейлан стає його другою дружиною. Це справжнє випробування для почуттів закоханої пари.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми з Джимом Керрі варто подивитися. Ці три стрічки сподобаються усім.

Також ми розповідали про те, які фільми варто переглянути з дітьми. Це ідеальний вибір для сімейного перегляду.

Туреччина серіал добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
