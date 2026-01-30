Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Стали популярными в Украине — 3 турецких сериала 2025 года

Стали популярными в Украине — 3 турецких сериала 2025 года

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 11:54
Популярные турецкие сериалы 2025 года — 3 невероятные истории любви
Главные герои сериала "Другая жена". Фото: кадр из видео

Турецкие сериалы — это истории о страсти, чувствах, любви и традициях. В 2025 году вышло немало лент, достойных внимания, однако три из них полюбились украинцам больше всего.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие турецкие сериалы 2025 года

"Двухместный номер" (2025)

Реклама

Главный герой Каан наследует гостиничный бизнес, из-за чего вынужден вернуться в Турцию после многих лет жизни за границей. Он циничный, закрытый и способен видеть в людях только корысть. В отеле, который получил Каан в наследство, он знакомится с яркой, талантливой девушкой из простой семьи. Нилюфер сразу демонстрирует мужчине свой независимый характер и желание добиться успеха в карьере. Чем больше Каан давит на Нилюфер, тем упорнее она работает, завоевывая доверие как коллег, так и руководителя.

"Семья Шакира-Паши: чудеса и скандалы" (2025)

Реклама

В сериале показана жизнь нескольких поколений династии Кабаагачлы. Семья проживала в величественном особняке на живописном острове Бююкада. Стены этого дома видели немало событий: от успеха и славы до падений и личного горя. Жизнь семьи — это калейдоскоп, в котором постоянно бурлят интриги, споры, чувства, скандалы, любовь и не только.

"Другая жена" (2025)

Реклама

Главная героиня Джейлан мечтает о свободе, ради чего сбегает из дома. Случайно девушка знакомится с влиятельным бизнесменом Караном. Между ними вспыхивают страстные чувства, завершающиеся браком. Однако вскоре после этого мужчину обвиняют в убийстве. Чтобы спастись от тюрьмы, Карану приходится жениться на вдове покойного брата, а Джейлан становится его второй женой. Это настоящее испытание для чувств влюбленной пары.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы с Джимом Керри стоит посмотреть. Эти три ленты понравятся всем.

Реклама

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть с детьми. Это идеальный выбор для семейного просмотра.

Турция сериал подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации