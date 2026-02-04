Легендарна комедія 2000-х отримала сиквел — дата прем'єри

Кадр з фільму "Диявол носить Prada". Скриншот відео

Культова комедія "Диявол носить Prada" отримала продовження через багато років. Цього разу сюжет розгортається в сучасних умовах модної індустрії, і добре знайомі вже усім герої стикаються з новими викликами.

Що буде в другій частині "Диявол носить Prada"

На екрани повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. Разом із ними — знайомі офіси глянцю, напружена атмосфера дедлайнів і Нью-Йорк, який за цей час встиг кардинально змінитися.

Сюжет будується навколо кризи, з якою стикається легендарний журнал Runway. Глянцева індустрія вже не та: паперові видання втрачають вплив, а аудиторія зосереджена на соцмережах. Міранда Прістлі змушена шукати вихід у ситуації, де її колишні методи не працюють. І єдина людина, здатна реально допомогти, її ексасистентка Емілі. Та сама, яку колись недооцінювали, але тепер вона впливова фігура з власним бізнесом у світі моди.

Офіційний трейлер уже представила 20th Century Studios. Вихід стрічки запланований на 1 травня 2026 року, а в українських кінотеатрах її покажуть на день раніше — 30 квітня. Глядачі зможуть побачити улюблених героїв і оцінити, як вони змінюються разом із сучасним світом моди.

