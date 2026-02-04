Легендарная комедия 2000-х получила сиквел — дата премьеры

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada". Скриншот видео

Культовая комедия "Дьявол носит Prada" получила продолжение спустя много лет. На этот раз сюжет разворачивается в современных условиях модной индустрии, и хорошо знакомые уже всем герои сталкиваются с новыми вызовами.

Что будет во второй части "Дьявол носит Prada"

На экраны вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Вместе с ними — знакомые офисы глянца, напряженная атмосфера дедлайнов и Нью-Йорк, который за это время успел кардинально измениться.

Сюжет строится вокруг кризиса, с которым сталкивается легендарный журнал Runway. Глянцевая индустрия уже не та: бумажные издания теряют влияние, а аудитория сосредоточена на соцсетях. Миранда Пристли вынуждена искать выход в ситуации, где ее прежние методы не работают. И единственный человек, способный реально помочь, ее экс-ассистентка Эмили. Та самая, которую когда-то недооценивали, но теперь она влиятельная фигура с собственным бизнесом в мире моды.

Официальный трейлер уже представила 20th Century Studios. Выход ленты запланирован на 1 мая 2026 года, а в украинских кинотеатрах ее покажут на день раньше — 30 апреля. Зрители смогут увидеть любимых героев и оценить, как они меняются вместе с современным миром моды.

