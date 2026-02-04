Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Ждали 20 лет — легендарная комедия возвращается на экраны

Ждали 20 лет — легендарная комедия возвращается на экраны

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:04
Легендарная комедия 2000-х получила сиквел — дата премьеры
Кадр из фильма "Дьявол носит Prada". Скриншот видео

Культовая комедия "Дьявол носит Prada" получила продолжение спустя много лет. На этот раз сюжет разворачивается в современных условиях модной индустрии, и хорошо знакомые уже всем герои сталкиваются с новыми вызовами.

Новини.LIVE расскажет о второй части этого фильма больше.

Реклама
Читайте также:

Что будет во второй части "Дьявол носит Prada"

На экраны вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Вместе с ними — знакомые офисы глянца, напряженная атмосфера дедлайнов и Нью-Йорк, который за это время успел кардинально измениться.

Сюжет строится вокруг кризиса, с которым сталкивается легендарный журнал Runway. Глянцевая индустрия уже не та: бумажные издания теряют влияние, а аудитория сосредоточена на соцсетях. Миранда Пристли вынуждена искать выход в ситуации, где ее прежние методы не работают. И единственный человек, способный реально помочь, ее экс-ассистентка Эмили. Та самая, которую когда-то недооценивали, но теперь она влиятельная фигура с собственным бизнесом в мире моды.

Официальный трейлер уже представила 20th Century Studios. Выход ленты запланирован на 1 мая 2026 года, а в украинских кинотеатрах ее покажут на день раньше — 30 апреля. Зрители смогут увидеть любимых героев и оценить, как они меняются вместе с современным миром моды.

Ранее мы писали о том, что вышел трейлер нового фильма с Владимиром Дантесом в главной роли.

Также мы сообщали, что подготовил фанатам третий сезон "Эйфории".

кино трейлер "Дьявол носит Prada" красивые фильмы фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации