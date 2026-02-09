Видео
Главная Кино Кинопремьеры февраля — какие новинки нельзя пропустить в 2026

Кинопремьеры февраля — какие новинки нельзя пропустить в 2026

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:06
5 лучших фильмов февраля — на что пойти в кино
Девушка в кино. Фото: freepik

Февраль традиционно приносит в кинотеатры истории, после которых хочется молчать несколько минут или, наоборот, обсуждать увиденное по дороге домой. В этом году прокат радует разножанровыми премьерами — от классической драмы до семейной анимации и камерного авторского кино.

Новини.LIVE собрали фильмы, на которые стоит обратить внимание именно в феврале.

"Буреломный перевал" — премьера 12 февраля

Новая экранизация известного романа — это не о красивых пейзажах, а о невероятной истории любви. Кэтрин и Хитклиф здесь живут на грани: между привязанностью и обидой, преданностью и местью. После смерти отца семейные раны только обостряются, а чувства превращаются в силу, разрушающую всех вокруг. Фильм оставляет после себя горький привкус и вопросы, на которые нет удобных ответов.

"Цап-забивайло" — премьера 12 февраля

История о маленьком козленке Уилле, которая для многих может показаться знакомой. Попав в мир большого спорта, герой сталкивается с недоверием, насмешками и страхом не оправдать ожиданий. Это анимация не только для детей: взрослые точно вспомнят моменты, когда сами начинали с нуля и не имели поддержки.

"Гамнет" — премьера 19 февраля

Это кино о семье, потере и любви, которая не исчезает даже в самый темный момент. Агнес и Уилл живут простой жизнью, воспитывают детей, строят планы. Но болезнь сына меняет все. Фильм вызывает непонятные эмоции и заставляет сопереживать главным героям.

"Эрис: Элвис Пресли и концерт" — премьера 19 февраля

Это не очередная биография. Элвис здесь будто говорит напрямую с залом — через музыку, архивные кадры и режиссерское видение База Лурманна. Лента больше похожа на разговор, чем на рассказ по учебнику.

"Отец. Мать. Сестра. Брат" — премьера 26 февраля

Триптих о взрослых детях и родителях, между которыми всегда остается недосказанность. Разные страны, разные обстоятельства, но одна общая тема — попытка услышать друг друга. Это фильм для тех, кто любит наблюдать за деталями и ловить смыслы между строк.

Ранее мы писали о том, какие новые сериалы от Netflix вышли в феврале и их точно стоит посмотреть.

Также мы сообщали, какие фильмы с мистическим сюжетом завоюют ваше внимание с первой сцены.

Автор:
Ксения Микулец
Автор:
Ксения Микулец
