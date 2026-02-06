Найрейтинговіші українські мелодрами — 5 історій про справжнє кохання

Герої фільму "Кришталеві джерела". Кадр з відео

Іноді хочеться подивитися історії, які торкаються серця і нагадують, що любов і відданість здатні змінювати життя. Ця добірка українських мелодрам розповідає про людей, які стикаються з втратою, випробуваннями і, незважаючи на все, знаходять у собі силу любити й жити далі.

Новини.LIVE розповість про такі серіали більше.

Реклама

Читайте також:

5 сучасних українських мелодрам

"Доктор Віра"

Віра — колишня кардіохірург, у якої здавалося, що життя складається ідеально. Але зникнення коханого перевертає її світ: маленька дитина, хвора мама, повний хаос і необхідність повернутися до професії. Серіал показує не лише труднощі, а й внутрішню боротьбу жінки, яка вчиться поєднувати обов’язки і власне щастя.

"Тільки живи"

Вітька мріє знімати кіно та підкорювати фестивалі, але війна руйнує всі плани. Він ще й закохується в активістку Олексу, яка йде на фронт. Щоб знайти її і зрозуміти, що для нього справді важливо, Вітька проходить через волонтерство, військові навчання і небезпечні операції.

"Одна родина"

Оксана Романюк виросла серед заможних фермерів, але серцем належить мистецтву. Повернувшись з-за кордону, вона зустрічає Максима, і між ними спалахує кохання. Та війна не залишає їм шансів на щастя: Максим гине, бізнес батька зруйнований, а Оксана змушена шукати підтримку там, де її ніколи не чекала.

"Кришталеві джерела"

Ліза Кохач несподівано стає опікуном десятирічної племінниці. У старому будинку на березі озера їй доводиться розділяти відповідальність за дівчинку разом з Михайлом Столярем — харизматичним і впертим чоловіком, який теж претендує на опікунство. Під одним дахом з’являються не лише суперечності і конкуренція, а й почуття, які змушують Лізу переглянути власне життя.

"Зворотний напрямок"

Дарина залишається одна після смерті батьків. Тітка, яка мала би бути опорою, постійно принижує її, і дівчина мусить знайти сили, щоб відстояти себе. Серіал показує шлях дорослішання дівчини через біль і розчарування, де кожне рішення важливе і формує її характер.

Раніше ми писали про те, який український серіал вийде в лютому 2026 року.

Також ми повідомляли, які українські серіали, що варті уваги, ви могли не бачити.