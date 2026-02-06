Найрейтинговіші українські мелодрами — 5 історій про справжнє кохання

До сліз — 5 найкращих українських мелодрам, що вражають у серце
Іноді хочеться подивитися історії, які торкаються серця і нагадують, що любов і відданість здатні змінювати життя. Ця добірка українських мелодрам розповідає про людей, які стикаються з втратою, випробуваннями і, незважаючи на все, знаходять у собі силу любити й жити далі.
Новини.LIVE розповість про такі серіали більше.
5 сучасних українських мелодрам
"Доктор Віра"
Віра — колишня кардіохірург, у якої здавалося, що життя складається ідеально. Але зникнення коханого перевертає її світ: маленька дитина, хвора мама, повний хаос і необхідність повернутися до професії. Серіал показує не лише труднощі, а й внутрішню боротьбу жінки, яка вчиться поєднувати обов’язки і власне щастя.
"Тільки живи"
Вітька мріє знімати кіно та підкорювати фестивалі, але війна руйнує всі плани. Він ще й закохується в активістку Олексу, яка йде на фронт. Щоб знайти її і зрозуміти, що для нього справді важливо, Вітька проходить через волонтерство, військові навчання і небезпечні операції.
"Одна родина"
Оксана Романюк виросла серед заможних фермерів, але серцем належить мистецтву. Повернувшись з-за кордону, вона зустрічає Максима, і між ними спалахує кохання. Та війна не залишає їм шансів на щастя: Максим гине, бізнес батька зруйнований, а Оксана змушена шукати підтримку там, де її ніколи не чекала.
"Кришталеві джерела"
Ліза Кохач несподівано стає опікуном десятирічної племінниці. У старому будинку на березі озера їй доводиться розділяти відповідальність за дівчинку разом з Михайлом Столярем — харизматичним і впертим чоловіком, який теж претендує на опікунство. Під одним дахом з’являються не лише суперечності і конкуренція, а й почуття, які змушують Лізу переглянути власне життя.
"Зворотний напрямок"
Дарина залишається одна після смерті батьків. Тітка, яка мала би бути опорою, постійно принижує її, і дівчина мусить знайти сили, щоб відстояти себе. Серіал показує шлях дорослішання дівчини через біль і розчарування, де кожне рішення важливе і формує її характер.
Раніше ми писали про те, який український серіал вийде в лютому 2026 року.
Також ми повідомляли, які українські серіали, що варті уваги, ви могли не бачити.
Читайте Новини.LIVE!