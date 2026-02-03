Відео
Найромантичніший український серіал — новинка 2026 року

Найромантичніший український серіал — новинка 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 06:00
Новий український серіал 2026 року з відомими акторами — чим здивує глядачів
Головні герої серіалу "Белла Віта". Фото: кадр з відео

Українські серіали стають все більш популярними. Вони про кохання, почуття, життєвість та романтику. Одним з таких є новинка — "Белла Віта". Серіал вийде вже 14 лютого на телеканалі СТБ.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим цікавий серіал "Белла Віта"

В центрі сюжету — історія молодої дизайнерки весільних суконь Віти Бондарчук. Дівчина звикла контролювати все у своєму житті, навіть почуття. Однак звичайний випадок змінює усе. Віта отримує несподівану пропозицію від заможного бізнесмена Владислава Сікорського.

Чоловік просить дівчину зіграти роль його нареченої перед гостями. Він запевняє, що це тільки формальність, яка нічого не означає — фіктивний шлюб. Таку авантюру Владислав задумав з особистих причин. Головна героїня погоджується на пропозицію, не здогадуючись, що такий крок стане доленосним. Весілля йде не за планом і шлюб виявляється справжнім. Владислав просить Віту, аби певний час вона побула його дружиною і навіть сподівається на щось більше. Та чи можливо побудувати щасливі стосунки, що почалися з брехні?

Цей серіал має всі шанси стати найпопулярнішим у 2026 році. Історія проста, але чуттєва. Творці стрічки обіцяють глядачам море романтики, пристрасті, емоцій та інтриги, що триматиме з першої серії.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
