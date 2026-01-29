3 недооцінені українські серіали, які могли пропустити — справжні шедеври

Незаслужено забуті — 3 українські серіали, які варто подивитися
В історії українського кіно є кілька шедевральних серіалів, що незаслужено залишилися поза увагою. Ці стрічки варто подивитися усім.
Неперевершені українські серіали
"Катерина" (2016)
Це смілива адаптація культової поеми Тараса Шевченка до сучасних реалій. Сюжет розгортається навколо дівчини Катерини, що живе у Шуляках на Черкащині. Її життя змінюється тоді, коли в село приїжджає знімальна група, яка працює над історичним фільмом. Катя закохується у талановитого актора. Попри осуд батьків та близьких дівчина вирішує їхати з чоловіком до столиці, аби почати там нове життя. Однак реальність виявляється зовсім не такою, якою її уявляла Катерина.
"Сталеві нерви" (2023)
В центрі сюжету — молодий і талановитий хлопець Макс. Він має складний характер, що добре для кар'єри, але погано для стосунків. Дідусь головного героя вирішує поставити ультиматум онукові: або Макс заручиться з дівчиною, яку йому вибрав дід, або ж втратить керівну посаду в сімейному бізнесі. Хлопець погоджується та одружується з медсестрою, яка виявляється не такою вже й простою дівчиною.
"Мольфар" (2016)
У віддаленому будинку біля озера живе мольфар. Він володіє надприродними здібностями та допомагає людям у скруті, однак не усім. Сили мольфара поширюються лише на тих, хто має чисті помисли та думки. Головний герой — це не просто маг, а цілий психолог-екстрасенс з добрим серцем і дивним минулим.
