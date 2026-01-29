3 недооцененных украинских сериала, которые могли пропустить — настоящие шедевры

Главная героиня сериала "Екатерина". Фото: кадр из видео

В истории украинского кино есть несколько шедевральных сериалов, незаслуженно оставшихся без внимания. Эти ленты стоит посмотреть всем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Непревзойденные украинские сериалы

"Катерина" (2016)

Это смелая адаптация культовой поэмы Тараса Шевченко к современным реалиям. Сюжет разворачивается вокруг девушки Екатерины, живущей в Шуляках на Черкасщине. Ее жизнь меняется тогда, когда в село приезжает съемочная группа, которая работает над историческим фильмом. Катя влюбляется в талантливого актера. Несмотря на осуждение родителей и близких девушка решает ехать с мужем в столицу, чтобы начать там новую жизнь. Однако реальность оказывается совсем не такой, какой ее представляла Екатерина.

"Стальные нервы" (2023)

В центре сюжета — молодой и талантливый парень Макс. Он имеет сложный характер, что хорошо для карьеры, но плохо для отношений. Дедушка главного героя решает поставить ультиматум внуку: либо Макс обручится с девушкой, которую ему выбрал дед, либо же потеряет руководящую должность в семейном бизнесе. Парень соглашается и женится на медсестре, которая оказывается не такой уж и простой девушкой.

"Мольфар" (2016)

В отдаленном доме у озера живет мольфар. Он обладает сверхъестественными способностями и помогает людям в беде, однако не всем. Силы мольфара распространяются только на тех, кто имеет чистые помыслы и мысли. Главный герой — это не просто маг, а целый психолог-экстрасенс с добрым сердцем и странным прошлым.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские комедии рассмешат до слез. Их стоит посмотреть, когда плохое настроение.

Также мы рассказывали о двух увлекательных украинских фильмах. Они вышли в кино недавно.