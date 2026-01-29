3 недооцененных украинских сериала, которые могли пропустить — настоящие шедевры

Незаслуженно забытые — 3 украинских сериала, что стоит посмотреть
В истории украинского кино есть несколько шедевральных сериалов, незаслуженно оставшихся без внимания. Эти ленты стоит посмотреть всем.
Непревзойденные украинские сериалы
"Катерина" (2016)
Это смелая адаптация культовой поэмы Тараса Шевченко к современным реалиям. Сюжет разворачивается вокруг девушки Екатерины, живущей в Шуляках на Черкасщине. Ее жизнь меняется тогда, когда в село приезжает съемочная группа, которая работает над историческим фильмом. Катя влюбляется в талантливого актера. Несмотря на осуждение родителей и близких девушка решает ехать с мужем в столицу, чтобы начать там новую жизнь. Однако реальность оказывается совсем не такой, какой ее представляла Екатерина.
"Стальные нервы" (2023)
В центре сюжета — молодой и талантливый парень Макс. Он имеет сложный характер, что хорошо для карьеры, но плохо для отношений. Дедушка главного героя решает поставить ультиматум внуку: либо Макс обручится с девушкой, которую ему выбрал дед, либо же потеряет руководящую должность в семейном бизнесе. Парень соглашается и женится на медсестре, которая оказывается не такой уж и простой девушкой.
"Мольфар" (2016)
В отдаленном доме у озера живет мольфар. Он обладает сверхъестественными способностями и помогает людям в беде, однако не всем. Силы мольфара распространяются только на тех, кто имеет чистые помыслы и мысли. Главный герой — это не просто маг, а целый психолог-экстрасенс с добрым сердцем и странным прошлым.
