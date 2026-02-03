Новый украинский сериал 2026 года с известными актерами — чем удивит зрителей

Главные герои сериала "Белла Вита". Фото: кадр из видео

Украинские сериалы становятся все более популярными. Они о любви, чувствах, жизненности и романтике. Одним из таких является новинка — "Белла Вита". Сериал выйдет уже 14 февраля на телеканале СТБ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен сериал "Белла Вита"

В центре сюжета — история молодого дизайнера свадебных платьев Виты Бондарчук. Девушка привыкла контролировать все в своей жизни, даже чувства. Однако обычный случай меняет все. Вита получает неожиданное предложение от состоятельного бизнесмена Владислава Сикорского.

Мужчина просит девушку сыграть роль его невесты перед гостями. Он уверяет, что это только формальность, которая ничего не значит — фиктивный брак. Такую авантюру Владислав задумал по личным причинам. Главная героиня соглашается на предложение, не догадываясь, что такой шаг станет судьбоносным. Свадьба идет не по плану и брак оказывается настоящим. Владислав просит Виту, чтобы некоторое время она побыла его женой и даже надеется на нечто большее. Но возможно ли построить счастливые отношения, начавшиеся с лжи?

Этот сериал имеет все шансы стать самым популярным в 2026 году. История простая, но чувственная. Создатели ленты обещают зрителям море романтики, страсти, эмоций и интриги, которая будет держать с первой серии.

