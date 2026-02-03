Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Самый романтичный украинский сериал — новинка 2026 года

Самый романтичный украинский сериал — новинка 2026 года

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 06:00
Новый украинский сериал 2026 года с известными актерами — чем удивит зрителей
Главные герои сериала "Белла Вита". Фото: кадр из видео

Украинские сериалы становятся все более популярными. Они о любви, чувствах, жизненности и романтике. Одним из таких является новинка — "Белла Вита". Сериал выйдет уже 14 февраля на телеканале СТБ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен сериал "Белла Вита"

В центре сюжета — история молодого дизайнера свадебных платьев Виты Бондарчук. Девушка привыкла контролировать все в своей жизни, даже чувства. Однако обычный случай меняет все. Вита получает неожиданное предложение от состоятельного бизнесмена Владислава Сикорского.

Мужчина просит девушку сыграть роль его невесты перед гостями. Он уверяет, что это только формальность, которая ничего не значит — фиктивный брак. Такую авантюру Владислав задумал по личным причинам. Главная героиня соглашается на предложение, не догадываясь, что такой шаг станет судьбоносным. Свадьба идет не по плану и брак оказывается настоящим. Владислав просит Виту, чтобы некоторое время она побыла его женой и даже надеется на нечто большее. Но возможно ли построить счастливые отношения, начавшиеся с лжи?

Этот сериал имеет все шансы стать самым популярным в 2026 году. История простая, но чувственная. Создатели ленты обещают зрителям море романтики, страсти, эмоций и интриги, которая будет держать с первой серии.

Напомним, ранее мы писали о трех недооцененных украинских сериалах. Их стоит посмотреть всем.

Также мы рассказывали об украинском сериале, который похож на "Тихую Наву". Сюжет ошеломляет.

сериал Премьера украинские фильмы фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации