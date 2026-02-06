Видео
Видео

До слез — 5 лучших украинских мелодрам, которые поражают в сердце

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 19:13
Самые рейтинговые украинские мелодрамы — 5 историй о настоящей любви
Герои фильма "Кришталеві джерела". Кадр из видео

Иногда хочется посмотреть истории, которые касаются сердца и напоминают, что любовь и преданность способны менять жизнь. Эта подборка украинских мелодрам рассказывает о людях, которые сталкиваются с потерей, испытаниями и, несмотря на все, находят в себе силу любить и жить дальше.

Новини.LIVE расскажет о таких сериалах больше.

Читайте также:

5 современных украинских мелодрам

"Доктор Вера"

Вера — бывшая кардиохирург, у которой казалось, что жизнь складывается идеально. Но исчезновение любимого переворачивает ее мир: маленький ребенок, больная мама, полный хаос и необходимость вернуться к профессии. Сериал показывает не только трудности, но и внутреннюю борьбу женщины, которая учится совмещать обязанности и собственное счастье.

"Только живи"

Витька мечтает снимать кино и покорять фестивали, но война разрушает все планы. Он еще и влюбляется в активистку Олексу, которая уходит на фронт. Чтобы найти ее и понять, что для него действительно важно, Витька проходит через волонтерство, военные учения и опасные операции.

"Одна семья"

Оксана Романюк выросла среди состоятельных фермеров, но сердцем принадлежит искусству. Вернувшись из-за границы, она встречает Максима, и между ними вспыхивает любовь. Но война не оставляет им шансов на счастье: Максим погибает, бизнес отца разрушен, а Оксана вынуждена искать поддержку там, где ее никогда не ждала.

"Хрустальные источники"

Лиза Кохач неожиданно становится опекуном десятилетней племянницы. В старом доме на берегу озера ей приходится разделять ответственность за девочку вместе с Михаилом Столяром — харизматичным и упрямым мужчиной, который тоже претендует на опекунство. Под одной крышей появляются не только противоречия и конкуренция, но и чувства, которые заставляют Лизу пересмотреть собственную жизнь.

"Обратное направление"

Дарья остается одна после смерти родителей. Тетя, которая должна была бы быть опорой, постоянно ее унижает, и девушка должна найти силы, чтобы отстоять себя. Сериал показывает путь взросления девушки через боль и разочарования, где каждое решение важно и формирует ее характер.

кино драма украинские фильмы фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
