Новий кримінальний серіал "Скарпетта" з Ніколь Кідман — деталі

Голлівуд готує одну з найочікуваніших детективних прем'єр року. Ніколь Кідман і Джеймі Лі Кертіс з'являться разом у серіалі "Скарпетта", створеному за мотивами однойменних бестселерів Патрісії Корнвелл.

Сюжет ведеться у двох часових лініях. Перша показує початок кар'єри Кей Скарпетти (Ніколь Кідман) наприкінці 90-х, коли вона тільки стала головним судмедекспертом. Друга переносить нас у сьогодення, коли Кей повертається до рідного міста і відновлює свою колишню роботу, розслідуючи жорстоке вбивство, яке змусило її зробити кар’єру.

У гонитві за справедливістю Скарпетта стикається не лише зі складними справами, а й із заплутаними особистими стосунками. Напружені відносини з сестрою Дороті Фарінеллі (Джеймі Лі Кертіс), давні професійні та особисті образи і секрети, що загрожують підірвати все, чого вона досягла, стають не меншим випробуванням, ніж найжорстокіші злочини, над якими працює Кей.

В головних ролях можна побачити Ніколь Кідман та Бобі Каннавале. Прем'єра відбудеться 11 березня 2026 року на Amazon Prime Video.

