Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Дочекалися — дата виходу нового трилера з Ніколь Кідман

Дочекалися — дата виходу нового трилера з Ніколь Кідман

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 10:02
Новий кримінальний серіал "Скарпетта" з Ніколь Кідман — деталі
Ніколь Кідман в серіалі "Скарпетта. Кадр з відео

Голлівуд готує одну з найочікуваніших детективних прем'єр року. Ніколь Кідман і Джеймі Лі Кертіс з'являться разом у серіалі "Скарпетта", створеному за мотивами однойменних бестселерів Патрісії Корнвелл.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше. 

Реклама
Читайте також:

Новий серіал з Ніколь Кідман, що варто подивитись

Сюжет ведеться у двох часових лініях. Перша показує початок кар'єри Кей Скарпетти (Ніколь Кідман) наприкінці 90-х, коли вона тільки стала головним судмедекспертом. Друга переносить нас у сьогодення, коли Кей повертається до рідного міста і відновлює свою колишню роботу, розслідуючи жорстоке вбивство, яке змусило її зробити кар’єру.

У гонитві за справедливістю Скарпетта стикається не лише зі складними справами, а й із заплутаними особистими стосунками. Напружені відносини з сестрою Дороті Фарінеллі (Джеймі Лі Кертіс), давні професійні та особисті образи і секрети, що загрожують підірвати все, чого вона досягла, стають не меншим випробуванням, ніж найжорстокіші злочини, над якими працює Кей.

В головних ролях можна побачити Ніколь Кідман та Бобі Каннавале. Прем'єра відбудеться 11 березня 2026 року на Amazon Prime Video.

Раніше ми писали про те, які екранізації детективних історій варто подивитись. Поділилися добіркою з п'яти стрічок.

Також ми повідомляли про новий британський серіал, який вже приємно вразив глядачів, судячи рейтингу. Цікавий детектив про валлійське містечко.

фільм серіал Ніколь Кідман Кримінал детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації