Кращий детектив від Netflix 2021 року, який ви могли пропустити

Кращий детектив від Netflix 2021 року, який ви могли пропустити

Дата публікації: 11 лютого 2026 14:36
Кращий інтелектуальний детектив від Netflix — могли пропустити
Герой серіалу "Клікбейт". Кадр з відео

Соцмережі давно перестали бути просто розвагою. Вони можуть знищити репутацію, стосунки і навіть життя. Саме про це міні-серіал "Клікбейт" від Netflix — історія, яка починається з одного відео і розкручується до масштабної трагедії.

Новини.LIVE розповість більше про цей мінісеріал.

Одного ранку зникає Нік Брюер — зразковий чоловік і батько. Ніхто одразу не б’є на сполох. Але вже за кілька годин в інтернеті з’являється ролик: побитий Нік тримає таблички з написами "Я кривджу жінок" і "5 мільйонів переглядів — і я помру". Це звучить як абсурд, як дикий жарт. Та відео стрімко набирає перегляди, і стає зрозуміло, що хтось дійсно перетворив людське життя на лічильник лайків.

Далі починається найстрашніше — не пошуки викрадачів, а спроби зʼясувати правду. Сестра Ніка і його дружина кидаються в різні боки: поліція, власні розслідування, старі знайомі, дивні повідомлення. І з кожним кроком з’ясовується, що навіть найближчу людину можна не знати до кінця.

Серіал побудований так, що кожна серія відкриває новий ракурс. Спершу все здається зрозумілим, але ближче до фіналу приходить розуміння, що ви помилялися майже в усьому. 

"Клікбейт" чудово висвітлює тему цифрового життя. Анонімність, фальшиві акаунти, швидкі суди у коментарях — усе це має занадто знайомий вигляд. 

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
