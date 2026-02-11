Видео
Главная Кино Лучший детектив от Netflix 2021 года, который вы могли пропустить

Лучший детектив от Netflix 2021 года, который вы могли пропустить

Дата публикации 11 февраля 2026 14:36
Лучший интеллектуальный детектив от Netflix — могли пропустить
Герой сериала "Кликбейт". Кадр из видео

Соцсети давно перестали быть просто развлечением. Они могут уничтожить репутацию, отношения и даже жизнь. Именно об этом мини-сериал "Кликбейт" от Netflix — история, которая начинается с одного видео и раскручивается до масштабной трагедии.

Новини.LIVE расскажет больше об этом мини-сериале.

Однажды утром исчезает Ник Брюэр — примерный муж и отец. Никто сразу не бьет тревогу. Но уже через несколько часов в интернете появляется ролик: избитый Ник держит таблички с надписями "Я обижаю женщин" и "5 миллионов просмотров — и я умру". Это звучит как абсурд, как дикая шутка. Но видео стремительно набирает просмотры, и становится понятно, что кто-то действительно превратил человеческую жизнь в счетчик лайков.

Дальше начинается самое страшное — не поиски похитителей, а попытки выяснить правду. Сестра Ника и его жена бросаются в разные стороны: полиция, собственные расследования, старые знакомые, странные сообщения. И с каждым шагом выясняется, что даже самого близкого человека можно не знать до конца.

Сериал построен так, что каждая серия открывает новый ракурс. Сначала все кажется понятным, но ближе к финалу приходит понимание, что вы ошибались почти во всем.

"Кликбейт" прекрасно освещает тему цифровой жизни. Анонимность, фальшивые аккаунты, быстрые суды в комментариях — все это выглядит слишком знакомо.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
