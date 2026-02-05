Самый популярный детектив на Netflix — сериал, который невозможно пропустить

Герой сериала "Люпен". Кадр из видео

Если вам знакомо ощущение, когда выбор сериала занимает больше времени, чем сам просмотр, этот вариант точно для вас. В топах Netflix сейчас детектив, который не дает расслабиться ни на минуту — история, где подозреваемый может меняться каждые десять минут.

Чем интересен детективный сериал "Люпен"

Сериал рассказывает об Ассане Диопа, мастере похищений, который не просто ворует — он играет в собственную игру. Все началось с обещания, которое Ассан дал своему умершему отцу: поквитаться с семьей Пеллигрини, причастной к его смерти. Используя хитрость, знание людей и собственную изобретательность, Ассан постепенно раскрывает семейные тайны и показывает, что правда всегда находит путь.

Сюжет держит внимание с первой сцены: иногда он заставляет смеяться, иногда затаивать дыхание, ведь каждый шаг Ассана обдуманный и неожиданный. Здесь нет однообразных полицейских преследований или банальных сюжетных ходов — все построено так, чтобы зритель постоянно задавался вопросом: кто действительно виновен и как он выйдет из этой ситуации.

Первые три сезона вышли с 2021 по 2023 год и быстро завоевали внимание поклонников во всем мире. Четвертый сезон уже в работе и обещает еще больше неожиданностей. По предварительным данным, он выйдет осенью 2026 года. Сериал заставляет не просто следить за событиями на экране — он побуждает разгадывать загадки вместе с героем, чувствовать его эмоции и одновременно восхищаться тем, как тонко он выворачивается из каждой ситуации.

