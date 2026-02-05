Найпопулярніший детектив на Netflix — серіал, який неможливо пропустити

Герой серіалу "Люпен". Кадр з відео

Якщо вам знайоме відчуття, коли вибір серіалу займає більше часу, ніж сам перегляд, цей варіант точно для вас. У топах Netflix зараз детектив, який не дає розслабитися ні на хвилину — історія, де підозрюваний може змінюватися що десять хвилин.

Новини.LIVE розповість про цю стрічку більше.

Реклама

Читайте також:

Чим цікавий детективний серіал "Люпен"

Серіал розповідає про Ассана Діопа, майстра викрадень, який не просто краде — він грає у власну гру. Все почалося з обіцянки, яку Ассан дав своєму померлому батькові: поквитатися з родиною Пеллігріні, причетною до його смерті. Використовуючи хитрість, знання людей і власну винахідливість, Ассан поступово розкриває сімейні таємниці і показує, що правда завжди знаходить шлях.

Сюжет тримає увагу з першої сцени: іноді він змушує сміятися, іноді затамовувати подих, адже кожен крок Ассана обдуманий і несподіваний. Тут немає одноманітних поліцейських переслідувань або банальних сюжетних ходів — все побудовано так, щоб глядач постійно ставив собі питання: хто дійсно винний і як він вийде з цієї ситуації.

Перші три сезони вийшли з 2021 по 2023 рік і швидко завоювали увагу прихильників у всьому світі. Четвертий сезон уже у роботі і обіцяє ще більше несподіванок. За попередніми даними, він вийде восени 2026 року. Серіал змушує не просто слідкувати за подіями на екрані — він спонукає розгадувати загадки разом з героєм, відчувати його емоції і водночас захоплюватися тим, як тонко він вивертається з кожної ситуації.

Раніше ми писали про те, які детективні фільми завоювали прихильність глядачів. Фінал в них максимально неочікуваний.

Також ми повідомляли про серіали від Netflix, від яких буде важко відірватися.