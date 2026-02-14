5 найкращих екранізацій детективів — що подивитись в лютому

Герой фільму "Сніговик". Кадр з відео

Лютий — ідеальний місяць для загадкових і трохи навіть містичних історій. Ці п'ять екранізацій детективів різні за ритмом і настроєм, але кожна з них утримує увагу не трюками, а людьми, їхніми страхами та виборами.

Новини.LIVE розповість про детективи, екранізація яких перевершила усі очікування.

5 цікавих екранізацій детективів

"І не лишилось жодного"

Історія Агати Крісті працює безвідмовно навіть через десятиліття. Вісім гостей опиняються на острові, де кожен має свій скелет у шафі. Тут немає класичного слідчого — лише зростаюча підозра й усвідомлення, що правда може бути страшнішою за саму смерть.

"11.22.63"

Це не зовсім детектив у звичному сенсі, але розслідування тут масштабніше за будь-яку кримінальну справу. Один чоловік намагається з'ясувати, чи можна змінити історію. Тут потрібно бути уважним до деталей.

"Сніговик"

В центрі сюжету історія серійного вбивці, що розгортається на тлі міста, яке здається байдужим до чужого болю. Детектив тут не герой, а втомлена людина, яка помиляється і запізнюється. Саме це робить сюжет тривожним — зло не вигадане, воно надто реальне.

"Вбиваючи Єву"

Цей серіал грає з жанром і робить це зухвало. Між мисливицею та жертвою виникає дивний зв’язок, у якому небезпека межує з захопленням. Тут детектив — це не лише погоня, а психологічна дуель двох жінок, які бачать одна одну наскрізь і водночас нічого не можуть змінити.

"Гострі предмети"

Найболючіша історія у списку. Розслідування вбивств переплітається з дитячими травмами, токсичною родиною і пам'яттю, від якої неможливо втекти. Серіал повільно розкриває рани — і героїні, і глядачеві. Після фіналу залишається тиша, яку не хочеться одразу заповнювати.

