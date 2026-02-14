5 лучших экранизаций детективов - что посмотреть в феврале

Герой фильма "Снеговик". Кадр из видео

Февраль — идеальный месяц для загадочных и немного мистических историй. Эти пять экранизаций детективов разные по ритму и настроению, но каждая из них удерживает внимание не трюками, а людьми, их страхами и выборами.

Новини.LIVE расскажет о детективах, экранизация которых превзошла все ожидания.

5 интересных экранизаций детективов

"И не осталось ни одного"

История Агаты Кристи работает безотказно даже спустя десятилетия. Восемь гостей оказываются на острове, где у каждого есть свой скелет в шкафу. Здесь нет классического следователя — только растущее подозрение и осознание, что правда может быть страшнее самой смерти.

"11.22.63"

Это не совсем детектив в привычном смысле, но расследование здесь масштабнее любого уголовного дела. Один человек пытается выяснить, можно ли изменить историю. Здесь нужно быть внимательным к деталям.

"Снеговик"

В центре сюжета история серийного убийцы, разворачивающаяся на фоне города, который кажется равнодушным к чужой боли. Детектив здесь не герой, а уставший человек, который ошибается и опаздывает. Именно это делает сюжет тревожным — зло не вымышленное, оно слишком реальное.

"Убивая Еву"

Этот сериал играет с жанром и делает это вызывающе. Между охотницей и жертвой возникает странная связь, в которой опасность граничит с восторгом. Здесь детектив — это не только погоня, а психологическая дуэль двух женщин, которые видят друг друга насквозь и при этом ничего не могут изменить.

"Острые предметы"

Самая болезненная история в списке. Расследование убийств переплетается с детскими травмами, токсичной семьей и памятью, от которой невозможно убежать. Сериал медленно вскрывает раны — и героине, и зрителю. После финала остается тишина, которую не хочется сразу заполнять.

