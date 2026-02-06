Видео
Видео

Блокбастеры о конце света — лучшие фильмы для любителей драйва

Дата публикации 6 февраля 2026 17:00
Лучшие фильмы о катастрофах для фанатов экшена — эпические ленты
Авто. Фрагмент из фильма "Гренландия"

Мир кино часто показывает нам катастрофы, которые кажутся невероятными. Такие фильмы заставляют затаить дыхание и задуматься, как мы бы выжили в экстремальных условиях.

Новини.LIVE собрал для вас ленты, которые поразят масштабом событий и силой человеческих эмоций.

Читайте также:

Фильмы о конце света, которые стоит посмотреть каждому

"Гренландия"

Рутинная жизнь семьи Геррити разрушается новостью об огромной комете, которая мчится к Земле. Джон, его жена Эллисон и маленький сын Нэйтан получают шанс выжить — в Гренландии существует бункер, способный выдержать удар. Но дорога туда становится настоящим испытанием: обломки кометы разрушают города, а люди вокруг начинают вести себя как хищники, забывая о законах и человечности. Сможет ли семья преодолеть ужас и добраться до безопасного места?

"2012"

По календарю майя мир должен исчезнуть, и эта идея оживает на экране в грандиозной катастрофе. Внезапно становится известно, что ядро Земли нагревается, и планету ждет коллапс. Страны мира строят тайные ковчеги для избранных — тех, кто сможет заплатить огромные суммы, чтобы выжить. Но судьба обычных людей тоже не оставлена без внимания: писатель Джексон Кертис случайно узнает о приближении бедствия и пытается спасти собственную семью среди хаоса и разрушений.

"Послезавтра"

Представьте, что наш мир меняется за считанные дни. Климатолог Джек Холл давно предчувствовал катастрофу и тут его опасения сбываются: ледники тают, океаны стремительно охлаждаются, а стихия накрывает города. Сын Джека оказывается в Нью-Йорке, где стихия уничтожает все на своем пути. Отцу приходится прорываться через ледяную пустыню, рискуя жизнью ради спасения близких.

кино катастрофа подборка фантастика фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
