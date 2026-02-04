Видео
Что выйдет в феврале — 2 экранизации бестселлеров, что все ждали

Дата публикации 4 февраля 2026 09:56
2 новых фильма по книгам — что посмотреть в феврале 2026 года
Героиня фильма "Буреломный перевал". Фото: кадр из видео

Когда действительно известная книга получает шанс на большое кино, зрители сразу начинают считать до премьеры. Февраль 2026 года обещает сразу две громкие экранизации, которые цепляют своей историей.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

"Буреломный перевал"

Роман, опубликованный еще в 1847 году, рассказывает о непростой и разрушительной связи между Кэтрин Эрншоу и Гитклифом — сиротой, которого случайно находят в Ливерпуле и воспитывают в семье Эрншоу. Их история — это не о романтических иллюзиях, а о страсти, обидах, зависимости и мести, которые тянутся сквозь годы.

События разворачиваются в конце XVIII — начале XIX века между поместьями "Бурный перевал" и "Гнездо дрозда", среди холодных йоркширских болот, которые будто усиливают внутреннее напряжение героев. А участие Марго Робби и Джейкоба Элорди в главных ролях только добавляет проекту еще больше внимания.

Дата премьеры — 12 февраля

"Гамнет"

Экранизация романа Мэгги О'Фаррелл предлагает совсем другой взгляд на фигуру Уильяма Шекспира — через его личную трагедию. Книга, вышедшая в 2020 году, сосредотачивается на браке Шекспира, рождении сына в 1585 году и том, как потеря ребенка навсегда меняет жизнь семьи. Именно Агнес, жена Шекспира, становится главной героиней этой истории. Роман получил сразу две престижные награды — Женскую литературную премию в Великобритании и премию Национального круга книжных критиков в США.

Дата премьеры — 19 февраля

Роль молодого Шекспира исполнил Пол Мескаль, а образ Агнес воплотила Джесси Бакли. Кстати, за эту работу актриса уже успела получить несколько весомых наград.

Ранее мы писали о том, экранизацию какой книги не стоит пропустить. Фильм вышел в 2017 году и приятно удивил игрой актеров.

Также мы сообщали, какой детективный сериал по мотивам известного бестселлера советуем посмотреть всем любителям загадок.

кино книги драма красивые фильмы 2026 год фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
