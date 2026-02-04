Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Що вийде у лютому — 2 екранізації бестселерів, на які всі чекали

Що вийде у лютому — 2 екранізації бестселерів, на які всі чекали

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 09:56
2 нові фільми за книгами — що подивитися в лютому 2026 року
Героїня фільму "Буремний перевал". Фото: кадр з відео

Коли справді відома книжка отримує шанс на велике кіно, глядачі відразу починають рахувати до прем’єри. Лютий 2026 року обіцяє відразу дві гучні екранізації, які чіпляють своєю історію.

Новини.LIVE розповість про них більше.

Реклама
Читайте також:

Найочікуваніші екранізації 2026 року

"Буремний перевал"

Роман, опублікований ще у 1847 році, розповідає про непростий і руйнівний зв’язок між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом — сиротою, якого випадково знаходять у Ліверпулі й виховують у родині Ерншоу. Їхня історія — це не про романтичні ілюзії, а про пристрасть, образи, залежність і помсту, що тягнуться крізь роки.

Події розгортаються наприкінці XVIII — на початку XIX століття між маєтками "Буремний перевал" і "Гніздо дрозда", серед холодних йоркширських боліт, які ніби підсилюють внутрішню напругу героїв. А участь Марго Роббі та Джейкоба Елорді в головних ролях лише додає проєкту ще більше уваги.

Дата прем'єри — 12 лютого

"Гамнет"

Екранізація роману Меггі О’Фаррелл пропонує зовсім інший погляд на постать Вільяма Шекспіра — через його особисту трагедію. Книжка, що вийшла у 2020 році, зосереджується на шлюбі Шекспіра, народженні сина у 1585 році та тому, як втрата дитини назавжди змінює життя родини. Саме Агнес, дружина Шекспіра, стає головною героїнею цієї історії. Роман здобув одразу дві престижні нагороди — Жіночу літературну премію у Великій Британії та премію Національного кола книжкових критиків у США. 

Дата прем'єри — 19 лютого

Роль молодого Шекспіра виконав Пол Мескаль, а образ Агнес втілила Джессі Баклі. До речі, за цю роботу акторка вже встигла отримати кілька вагомих нагород.

Раніше ми писали про те, екранізацію якої книги не варто пропустити. Фільм вийшов у 2017 році і приємно здивував грою акторів.

Також ми повідомляли, який детективний серіал за мотивами відомого бестселера радимо подивитись усім любителям загадок.

фільм книги драма красиві фільми 2026 рік фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації