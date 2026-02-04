2 нові фільми за книгами — що подивитися в лютому 2026 року

Героїня фільму "Буремний перевал". Фото: кадр з відео

Коли справді відома книжка отримує шанс на велике кіно, глядачі відразу починають рахувати до прем’єри. Лютий 2026 року обіцяє відразу дві гучні екранізації, які чіпляють своєю історію.

Найочікуваніші екранізації 2026 року

"Буремний перевал"

Роман, опублікований ще у 1847 році, розповідає про непростий і руйнівний зв’язок між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом — сиротою, якого випадково знаходять у Ліверпулі й виховують у родині Ерншоу. Їхня історія — це не про романтичні ілюзії, а про пристрасть, образи, залежність і помсту, що тягнуться крізь роки.

Події розгортаються наприкінці XVIII — на початку XIX століття між маєтками "Буремний перевал" і "Гніздо дрозда", серед холодних йоркширських боліт, які ніби підсилюють внутрішню напругу героїв. А участь Марго Роббі та Джейкоба Елорді в головних ролях лише додає проєкту ще більше уваги.

Дата прем'єри — 12 лютого

"Гамнет"

Екранізація роману Меггі О’Фаррелл пропонує зовсім інший погляд на постать Вільяма Шекспіра — через його особисту трагедію. Книжка, що вийшла у 2020 році, зосереджується на шлюбі Шекспіра, народженні сина у 1585 році та тому, як втрата дитини назавжди змінює життя родини. Саме Агнес, дружина Шекспіра, стає головною героїнею цієї історії. Роман здобув одразу дві престижні нагороди — Жіночу літературну премію у Великій Британії та премію Національного кола книжкових критиків у США.

Дата прем'єри — 19 лютого

Роль молодого Шекспіра виконав Пол Мескаль, а образ Агнес втілила Джессі Баклі. До речі, за цю роботу акторка вже встигла отримати кілька вагомих нагород.

